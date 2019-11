Elkjøp struper nettbutikken: Kundene raser over ventetid

På selveste Black Friday struper Elkjøp nettsidene, og får slakt av kundene.

Saken oppdateres.

De som forsøker å gjøre et Black Friday-kupp hos Elkjøp må smøre seg med tålmodighet. Nettbutikken er strupet, ingen kommer inn uten å vente i nærmere en time og køen fortsetter å øke minutt for minutt.

Elkjøp hevder de har kapasitetsproblemer.

«Tekniske problemer»

Elkjøp sier problemene har oppstått i natt og fortsetter utover morgenkvisten, men flere kunder melder at de ble satt i kø allerede i går.

– Vi fikk tekniske problemer i natt. IT-avdelingen jobber på spreng for å løse dette nå, sier kommunikasjonsjef i Elkjøp Madeleine Schøyen Bergly til Nettavisen.

– For å sikre at siden ikke gikk ned løpet av kvelden og natten ble våre besøkende på nett plassert i ventekø. Vi gjør vårt ytterste for å se på alternative løsninger.

Nettavisen har tatt en sjekk med nettlesere på ulike enheter, og ventetiden ser ut til å øke minutt for minutt.

Kunder på Elkjøps nettbutikk må vente lenge for å komme inn. Foto: elkjøp.no

- Fadese

Dagligvareekspert Odd Gisholt ved Institutt for marketing er lite imponert over Elkjøps problemer.

- Dette er en fadese. Normalt sett er Elkjøp gode på det meste, så de er nok plaget av dette, sier han til Nettavisen.

- Når det er sagt, så tror jeg Elkjøp tåler en slik teknisk fadese, selv om kundene vil synes at dette er irriterende, sier han.

Elkjøp får også kraftig kritikk av sine egne kunder. På selskapets Facebook-side er det en lang rekke irriterte kommentarer.

«Tragisk at dere samarbeider med IT-firmaer som ikke har server-kapasitet som takler litt trafikk fra lille Norge, spesielt når jeg leser at AliBaba omsatte for 150 milliarder på 90 minutter på "The Singles Day". Kort oppsummert; dere er ufattelig amatører når det gjelder å selge varer på nett. SKJERP DERE!!!», skriver en kunde.

«Queue-it løsningen deres fungerer meget dårlig. Hver gang jeg skal bli rutet til siden(skjedd 3 ganger), feiler den og jeg havner bakerst i køen igjen», skriver en annen kunde.

«Når du har ventet i 20 min... Finner varen, legger inn betalingsinformasjon og «betal» knappen IKKE fungerer og du blir sendt i ny kø!!! Jeg betaler gladelig de 161,- kronene jeg kunne spare, for å slippe den talentløse nettsiden!!», skriver en tredje kunde.

«Fikk beskjed om å vente i kø i 9 min. Ventet i 12. Minutt. Da var ventetiden økt til 17 minutt. Useriøst makkverk!», skriver en fjerde kunde.

Power er åpen

Elkjøps konkurrenter Power, Komplett.no og Kjell & Company har ingen problemer med nettsidene da Nettavisen sjekker i 9-tiden i morges.

- Power har nettbutikken åpen med titusenvis av kunder inne og handler siden vi åpnet siden i går Det er helt fantastisk bra fart og slik det ser ut nå helt problemfritt, kommenterer en tydelig fornøyd Power-sjef Anders Nilsen til Nettavisen.

Nettavisen følger saken.