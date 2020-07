Ellevill børsoppgang etter Ebay-kjøp

Adevinta og Schibsted går til værs på børsen etter at Adevinta overtar Ebays rubrikkannonsevirksomhet for over 80 milliarder kroner.

Adevinta, som i fjor ble skilt ut fra Schibsted, ble ilagt en børspause mandag i påvente av en kunngjøring. Også handelen med Schibsted-aksjer ble stanset med samme begrunnelse. Men når handelen er i gang igjen, verdsetter aksjemarkedet handelen ved å sende Adevinta-aksjen og Schibsted-aksjen opp 27 prosent rett før kl 10 (se grafen under). Adevinta er i åpningsminuttene tirsdag blitt det femte mest verdifulle selskapet på Oslo Børs, med en markedsverdi på over 100 milliarder kroner. RETT TIL VÆRS: Aksjemarkedet verdsetter Adeintas Ebay-kjøp ved å sende aksjen opp 27 prosent tirsdag morgen. Foto: (Infront) Schibsted eier nesten 60 prosent av Adevinta, og Schibsted-konsernet er tirsdag morgen verdt over 74 milliarder kroner, fordelt på de to aksjeklassene i selskapet. De to aksjene er opp rundt 14-15 prosent. Ettersom Adevinta og Schibsted er blant de større selskapene på Oslo Børs, bidrar de sterkt til å sende hovedindeksen opp nesten 1,5 prosent til 860 poeng. Det er det høyeste nivået siden slutten av februar i år, før Norge stengte ned som følge av koronapandemien. Les også: Kraftig annonsefall for Schibsted - varsler 500 mill. i kutt Vant budrunde Mandag kveld meldte nyhetsbyrået Reuters at Adevinta hadde vunnet budrunden og siterte to ikke navngitte kilder med kjennskap til saken. Adevinta har digitale markedsplasser i 15 land i Europa, Latin-Amerika og Nord-Afrika. Til sammen har selskapet 36 produkter og markedsplasser med 1,5 milliarder månedlige sidevisninger. Ebays rubrikkvirksomhet tilbyr annonser i mer enn 1.000 byer verden over. Inntektene fra rubrikkvirksomheten var i første kvartal 248 millioner dollar, ifølge E24. Les også: Schibsted deles i to Kjempenotering Schibsted skilte i april 2019 ut rubrikkvirksomheten utenfor Norden i Adevinta, i en børsnotering som ble verdsatt til drøyt 50 milliarder kroner. Det var en av de største norske børsnoteringene noensinne. Schibsted eier 406 millioner aksjer i Adevinta. Med en kurs tirsdag morgen på 148 kroner er disse aksjene nå verdt 60 milliarder kroner. Det tilsvarer ca. 80 prosent av de samlede Schibsted-verdiene.

