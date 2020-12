Ellevill inntekt: Nå er Ole Gunnar Solskjær helt på inntektstoppen i Norge

Nå er Solskjærs United-lønn avslørt for første gang og bare 10 personer tjente bedre enn Manchester United-treneren i fjor.

Manager i Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, havnet på en overraskende 11. plass over personene med høyest inntekt i Norge i 2019.

Solskjær tjente hele 108 millioner kroner i året som gikk, opp fra 6,4 millioner kroner året før, da kristiansunderen var trener for Molde.

Formuen hans tar også et ikke overraskende hopp, fra 22 til 71 millioner kroner. Av dette betalte han 21 millioner kroner i skatt.

Det er dermed ingen tvil om at Solskjær, som overtok som trener i Manchester United i desember 2018, har sikret seg en svært lukrativ jobb. Dette er nemlig første gang de fulle lønnstallene til Premier League-treneren dukker opp i skattelistene etter at han fikk et helt år i rollen.

Det er altså bare ti personer som ligger høyere enn Solskjær på lønnstabellen i Norge.

Helt øverst troner Trond Mohn, etterfulgt av Sundt-arving Christian Gründer Sundt og boligkonge Ivar Tollefsen.

