Ellevill julekrig i mathyllene: Grandiosa til 14 kroner og marsipangris til 4,20

Juleprisene bare fortsetter nedover. Prisene er på historisk lave nivåer som mange varer.

Slik Nettavisen skrev mandag, er julepriskrigen økt kraftig i intensitet denne uken, men en rekke store prisendringer. Blant annet meldte Extra at de hadde gjort 709 nedjusteringer av priser bare i løpet av mandagen.

Men hvis du trodde at det skulle roe seg da, tok du grundig feil.

Ekstreme kutt

Prisene har bare fortsatt ned tirsdag og en rekke varer er nå på eller nær sitt laveste nivå noensinne.

Her er noen av prisene som er mest kuttet tirsdag, med forbehold om at varene kan ha blitt enda billigere i mellomtiden.

Blant annet kostet en marsipangris fra Nidar 4,30 kroner ved to-tiden, ned fra rundt 27 kroner for tre uker siden. Vi snakker dermed om et priskutt på 85 prosent.

En pose julemarsipan kostet 58,90 kroner i november, men nå slipper du unna med å betale 11 kroner, et kutt på 81 prosent.

Melis, en annen populær julevare, har falt fra 13,70 kroner for tre uker siden til 2,70 kroner, et priskutt på 80 prosent.

Surkål og rødkål er to andre varer det vanligvis er mye konkurranse om før jul. Her ligger prisene på rundt to kroner per pakke for billigste variant.

Grandis til 14 kroner

En annen vare det er tøff konkurranse om Pizza Grandiosa. Den har nå en fastpris på 28 kroner, ned fra 40 kroner. I seg selv er kanskje ikke det så oppsiktsvekkende, men Rema 1000 kjører imidlertid en Æ-kampanje med 50 prosent på denne varen i Oslo, Hordaland, Vesthold og Telemark. Minst en tredjedel av Norges befolkning kan dermed kjøpe Grandiosa til under 14 kroner, den laveste prisen noensinne i Norge.

BILLIG: Prisene er historisk lave på flere varer. Foto: Halvor Ripegutu

- Vi har ikke hatt prisen under 20 kroner siden 2013, så det er sånn sett ingen tvil om at dette er historisk lav pris. Det er tøff konkurranse og vi ser at det har tettet seg i løpet av 2019, sier Tom Ystaas i Enhver.no, som gjennomfører pristester for Nettavisen.

Nora Helgesen i Kiwi bekrefter at det er veldig hektisk for prisavdelingen om dagen.

- Det har vært hundrevis av priskutt også i dag på julevarer som kundene vil ha. Vi skal være billigst, sier hun til Nettavisen.

Torkel Fjørtoft i Rema 1000 sier det samme.

- Det går ekstremt fort for tiden, med mange priskutt og vi skal ha de laveste prisene, sier han til Nettavisen.

Nettavisen har ikke fått oversendt oppdaterte priser for alle julevarene som redusert tirsdag, men mandag kveld var disse prisene kuttet kraftig. Disse varene er like billigere eller billigere nå.