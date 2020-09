Ellevill kronesvekkelse:  - Irrasjonelt

Kronen faller til sitt svakeste siden starten av mai i år. Men kronesmellen kan ikke forklares ut fra hvordan det går med Norge, mener ekspert.

Kronekursen faller til sitt klart svakeste nivå siden Norge var stengt ned tidligere i vår, da kronen falt til sitt laveste noesinne.

En euro koster nå 11,15 kroner, mot 10,4 kroner tidligere i september.



En dollar koster 9,5 kroner, mot 8,7 kroner 1. september.



Også valutane til våre svenske naboer styrker seg og 100 svenske kroner koster nå 105 norske kroner.





Aksjesmell

Kronen har svekket seg litt ytterligere i etterkant av rentemøtet, men var allerede på over 11,10 mot euro før møtet og har falt kraftig de siste ukene.

Ole Håkon Eek-Nilsen, analytiker i Nordea Markets, mener at forklaringen på kronefallet i hovedsak handler om at børsene rundt omkring i verden er ned. Det siste året har det vært en tydelig sammenheng mellom kronen og den amerikanske børsindeksen S&P 500.

- Dette kommer fra aksjemarkedet. Når børsene faller, reagerer kronekursen kraftig,. sier han til Nettavisen.

Han tror det handler om at norske forvaltere som har sikret seg mot en sterkere krone kvitter seg med den sikringen, noe som driver kronen ned.

- Siden det ikke er så mange andre som handler norske krooner, får det store utslag, sier han.

Laveste



Kronesvekkelsen er nå på sitt laveste med unntak av situasjonen i tiden etter nedstengningen av Norge under koronakrisen. Eek-Nilsen mener ikke at det store fallet står i stil med den heller beskjedne nedgangen i aksjemarkedet.

- Dramatiskken i aksjemarkedet er ikke enorm, så dette er mer enn man kan forventet. Dette er i utgangspunktet mer enn det aksjemarkedet skulle klare å lage av kronesvekkelse, men skyldes nok at det det blir en selvforsterkende effekt ettersom folk henger seg på, sier han.

En svak valuta er som regel oppfattet som et tegn på en svak nasjonal økonomi, men Eek-Nilsen Han mener imidlertid at den svake kronen ikke handler om at det går dårlig for norsk økonomi. Snarere peker han på relativt få investorer som driver kronekursen ned i et markedet hvor det er ellers få handler, noe som de får unaturlig mye gjennomslag.

- Det er ikke logisk ut fra fundamentale forhold, men noen handler som får kursen ned til irrasjonelle nivåer. Ser man på koronakrisen, så har jo Norge gjort det bedre enn resten av Europa, og i tilegg har vi penger fra oljefondet. Det er ikke negativt for kronen, men den blir likevel utsatt ved en børsnedgang, sier han.