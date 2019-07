Ellevill Syden-boom: – Alt ble revet bort på fem minutter

– Vi laget et stort tilbud, og det ble revet vekk på fem minutter. Folk er desperate, sier Anette Kofoed i Berg-Hansen reisebyrå.

Godværet har uteblitt, og nordmenn er på jakt etter sydenturer. Det er en tøff kamp om de siste sydenturene.

– Det er mye pågang, sier en heseblesende Anette Kofoed som er kommunikasjonsdirektør i Berg Hansen.

Prisene går i taket

– Det går som bare det, nå. Vi så nettopp at vi la ut et tilbud til en stor kunde, og det var revet bort på fem minutter, sier hun.

Selskapet setter sammen pakkereiser, organiserer charter og leverer reiser over hele verden for ferieglade nordmenn.

For en måneds tid siden kunne Nettavisen melde at en gjennomgang av sydenturer viste at det var rekordbillig. Men dette har snudd helt. Ifølge Kofoed er det fordi folk forventet like godt sommervær som i fjor, men det er uteblitt.

– Det er vanskelig å få plasser på de ukene som er igjen i juli. Hvis du blir desperat etter sol og varme, bør du vente til august eller høstferien, sier hun.

– Og prisene er deretter?

– Ja. Det er få plasser, og prisene er deretter. De går opp, opp - opp.

Nettavisen undersøkte mulighetene for en kort reise til flere populære feriedestinasjoner. Det er få ledige plasser, og de som er igjen, koster skjorta.

Tur/retur Antalya i Tyrkia med Norwegian koster omtrent 7.000 kroner per person. Bare for en måneds tid siden kunne Nettavisen melde rekordbillige sydenturer, med en tur til Hellas for 1.300 kroner per pers for fly og hotell.

– Dette betyr vel gode tider for dere?

Ja, akkurat nå er det vel det, sier Kofoed og ler.

Markedet har tatt helt av

Det er spesielt de siste to-tre ukene prisene har eksplodert.

– Det kjennes ut som markedet har tatt helt av. Antallet forespørsler har doblet seg. Jeg snakket med en fra Apollo reisebyrå som sier det samme. Hvis du venter til vintersesongen kan du nok få en mye billigere ukestur med litt mer eksotisk reise enn for eksempel Tyrkia, sier hun.

– Leverandørene setter ikke opp flere fly for å møte etterspørselen?

– Nei. Vi har ikke fått slike signaler. Vi sitter daglig og ser at prisene på flysetene presses opp. For leverandørene kan ta de prisene til folk som «må» komme seg til sol og varme.

Null «flyskam»

De har ikke merket noe til debatten om «flyskam».

– Folk har snakket om det. Men det er enkelt å si da vi hadde den sommeren i fjor. Desperasjonen etter sol og varme blir viktigere. «Flyskam» er et moteord som vi snakker om, men ikke tenker helt på konsekvensene av det.

Reisebyrået mener hvem du reiser med og hvor du bor gjør langt mer utslag. Og det er ikke alltid mer klimavennlig å sette seg i bilen for å kjøre rundt i Norden, heller.