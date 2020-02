Nye elleville økonomi-tall for Trump

Fredag fikk president Donald Trump enda en god nyhet.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Denne uken ble president Donald Trump frifunnet i riksrettssaken mot ham, og fredag landet enda en god nyhet på bordet hans: Verdens viktigste nøkkeltall var mye bedre enn ventet i januar.

225.000 nye jobber

Ferske tall fra de amerikanske arbeidsmyndighetene viser nemlig at det ble skapt 225.000 nye jobber utenfor landbrukssektoren i foregående måned.

Arbeidsledigheten ved utgangen av januar var på svært lave 3,6 prosent.

I 2019 var den gjennomsnittlige jobbveksten på 175.000.

Ifølge de amerikanske statistikkmyndighetene var det særlig jobbvekst innenfor byggebransjen, helsetjenester, transport og lagertjenester.

Les også: - Det er ikke en snøballs sjanse et visst varmt sted for at Trump må gå av

«Verdens viktigste nøkkeltall»

Disse månedlige arbeidsrapportene, såkalte non-farm payrolls, er av mange i finansmarkedene ansett som verdens viktigste nøkkeltall. Store avvik fra forventningene kan sende verdens børser enten kraftig opp eller ned.

Les også: Coop utbetaler rekordsum til nordmenn: Ber folk sjekke kontoen

Før tallene ble kjent, var hovedindeksen på Oslo Børs ned på en svak børsdag. Rett umiddelbart etter offentliggjøringen var det ingen nevneverdig reaksjon til tross for de gode tallene, hovedindeksen var ned 1,6 prosent.

Har fått hjelp av mildværet

CNBC melder at de positive jobb tallene har fått en boost av det milde været som har vært i USA i januar. De viser til at den vær-sensitive konstruksjonsindustrien har ledet an i å skape nye jobber i januar, med 44.000 nye arbeidsplasser, godt over gjennomsnittet for 2019 som lå på 12.000 arbeidsplasser.

Foreløpig stille fra presidenten

President Donald Trump har så langt ikke kommentert de gode jobbtallene. Men presidenten lar sjelden anledningen gå fra seg når det er snakk om positive økonomiske tall, så han vil etter all sannsynlighet kommentere dem i løpet av fredagen.

Trump var derimot ute og kommenterte Kina på fredag, etter at han hadde snakket med den Kinesiske presidenten.

- Jeg hadde nettopp en lang og god samtale på telefonen med President Xi i Kina. Han er sterk, skarp og kraftig fokusert på lede motangrepet mot Coronaviruset, skriver presidenten.

Les også: Hilary Clinton raser etter Trump-frifinnelse - presidenten feirer med Twitter-video

DNB skrev i sin morgenrapport at etter en litt skuffende rapport sist med 145.000 nye jobber, ventes det denne gang en oppgang på 165 000. Selv spår banken en litt høyere vekst, 175 000. Fasiten ble altså en god del bedre enn det.

Arbeidsledigheten var spådd å holde seg på rekordlave 3,5 prosent, mens lønnsveksten var ventet å stige litt opp til 3,0 prosent. Det er nå om lag 5,9 millioner amerikanere uten jobb.

Tapt fart

Handelsbanken Capital Markets pekte i morgenrapporten på at den økonomiske veksten i USA de seneste kvartalene har tapt noe fart. Det kan imidlertid se ut som om sysselsettingsveksten har akselerert noe det siste halve året.

Bankens eksperter mener at så lenge sysselsettingsveksten fortsetter å holde seg godt over 100.000 personer per måned i snitt, er det bra nok til å ta unna veksten i befolkningen i arbeidsfør alder. Da blir resultatet at ledigheten fortsatt kan holde seg på rekordlave nivåer.

Saken oppdateres.