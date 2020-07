Elleville subsidier: Elbiler leases ut gratis i Tyskland

Hvis du trodde elbil er billig i Norge, burde du lese dette.

Tyskland har vedtatt ekstremt generøse subsidier på el-biler for å få de økonomiske hjulene i gang igjen i kjølvannet av koronakrisen.

Bilsalget har nemlig kollapset de siste månedene, og omsetning for bilprodusenter har falt med hele 53 prosent i Europa i andre kvartal, ifølge Deutsche Bank. Det er svært dårlig nytt for økonomien i Tyskland, som er nesten like avhengig av bilbransjen som Norge er av oljebransjen.

Generøse subsidier

Den tyske regjeringen har dermed benyttet koronakrisen til å trappe kraftig opp subsidiene av elbilproduksjon til et slikt nivå at selv nordmenn kan bli imponert.

I forrige måned besluttet regjeringen, som en del av en korona-krisepakke, å senke merdverdiavgiften for elbiler fra 19 til 16 prosent. Enda viktigere er at staten støtter ethvert elbilkjøp med 6000 euro, eller 63.600 kroner, en fordobling fra den tidligere ordningen. På toppen av dette kommer det en miljøbonus fra bilprodusenten selv på 3.000 euro, altså 31.800 kroner.

Dette gjør at elbilsubsidiene i Tyskland nå er blant de aller mest generøse i verden. Når man også tar høyde for at biler allerede er betydelig dyrere i Norge enn i Tyskland, betyr dette at elbiler er blitt veldig gunstige for tyskerne.

Helt gratis

Dette har også ført til at tyskerne kan lease elbiler for en svært liten sum, ofte ikke mer enn et telefonabonnement. Det aller mest ekstreme tilfellet er leasing-tilbudet fra Autohaus Koenig, som nå kan tilby elbilen Renault Zoe gratis til sine bedriftskunder.

De statlige subsidiene er nemlig nok til å dekke både etableringsgebyret på 3.100 euro og termingebyret på 125 euro i måneden i to år, som tilsammen blir nøyaktig 3.000 kroner.

Den nye ordningen har ikke overraskende vist seg å være populær.

- Vi kunne solgt flere hvis vi hadde flere som jobbet med salg. Vi ventet bedre salg med de nye subsidiene, men dette har virkelig slått til, sier Wolfgang Huber, som er sjef for elbilavdelingen til bilforhandleren, til Bloomberg.