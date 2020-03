Elleville tall for Sbanken etter rentefinte

Elleville tall for Sbanken etter mandagens rentekutt.

Etter kraftige rentekutt fra Norges Bank har det vært skarpe reaksjoner mot DNB som nektet å sette ned renten umiddelbart.

Mye press både av medier, organisasjoner og kunder førte til at Norges desidert største bank snudde om, og har erklært at om to uker vil du få lavere rente likevel.

Kundestorm

Men den store seierherren i rentekrigen er nok Sbanken. Klokken 16.30 mandag gikk de ut med en pressemelding om at de setter ned renten med 0,5 prosentpoeng.

I pressemeldingen sa daglig leder Øyvind Thomassen i Sbanken følgende:

– Dette er ikke tiden for strategisk spill og taktikkeri. Nå handler det om å stå sammen i en krise.

RENTEKRIG: Banksjef Øyvind Thomassen i Sbanken gikk rett i strupen på Norges største bank, DNB, med et saftig og umiddelbart rentekutt mandag. Foto: (Sbanken)

Det har tatt lånemarkedet med storm, og kundene har flokket til Sbanken ifølge tall Nettavisen Økonomi har fått tilgang på.

– Vi sendte ut nyheten om dette 1630 i går, og samme dag ga det oss 443 prosent økning i søknadstall sammenlignet med søndagen, sier kommunikasjons Kenneth Fredheim i Sbanken.

Tallene, som Nettavisen Økonomi har fått tilgang på, viser en ekstrem vekst bare timer etter nyheten kom.

All time high

Sammenlignet med forrige mandag, 16. mars, var søknadstallene hele 985 prosent høyere i går. Sammenlignet med snittet før renteendringen over to uker, var også på 649 prosent.

– Det er all time high i antall søkere. Og kundene kommer i stor grad fra storbanker som ikke har gjennomført rentekutt, sier Fredheim.

FORNØYD: Kommunikasjonssjef Kristian Fredheim i Sbanken er godt fornøyd etter kundene har strømmet til banken hans det siste døgnet. Foto: Sbanken

– Hvorfor har dere gjort det mens andre banker er mer forsiktige?

– Det er en vurdering vi tok. Men er det en ting som er heftig debattert i mediene, så er det dette. Kostnadene våre for å finansiere lån har ikke blitt endret vesentlig selv om sentralbanken har kuttet renten. Vi tok likevel en støyt for kunden, for vi skjønte at det var presserende og trengtes nå. Det koster oss nok litt nå, men vi tjener på lang sikt, sier Fredheim.

– Hva synes du om responsen?

– Jeg ser på tallene, jeg ser kommentarfeltene på Facebook og det er utelukkende gode kommentarer, sier han.

– Hva synes dere om at de andre bankene holder igjen?

– Jeg vil bare si at jeg er strålende fornøyd med at vi har kuttet rentene. Så får konkurrentene uttale seg selv.

Flere av bankene Nettavisen har vært i kontakt med forklarer at det ikke er en-til-en forhold mellom rentekutt fra sentralbanken og deres renter ut til boliglånskundene.

Pengemarkedsrentene henger som oftest noe etter styringsrenten. Det kan også være andre forhold som spiller inn, som økt risiko i markedet.

Skyldte på tekniske løsninger

DNB har i forbindelse med snuoperasjonen tirsdag forklart at det var tekniske løsninger som gjorde at banken ikke kunne sette ned renten umiddelbart.

Ifølge den siste meldingen fra banken, skal de sørge for at renteendringene gjelder fra senest 5. april.

– Hver dag snakker rådgiverne våre med tusenvis av kunder som har kommet i en vanskelig situasjon. Vi prøver så godt vi kan å hjelpe alle, med for eksempel avdragsfrihet og andre tiltak. Vi ber om at kundene våre som lurer på hvilken rente de får, nå venter til de får det endelige brevet fra oss før dere kontakter oss med spørsmål, sier Blekeli Spiten i DNB.

NHH-professor Tor Wallin Andreassen har ingen tro på DNBs forklaring.

– At DNB sliter med systemene for å kunne gjøre dette, sliter jeg med å forstå eller akseptere. Spesielt når en annen mindre bank evner å gjøre det straks, sier Andreassen og fortsetter:

– Man ville tro at DNB, med sine ressurser, hadde tilgang på den beste kompetansen enten i eget hus eller ved å kunne kjøpe fra markedet til å fikse det over natten, svarer Andreassen.