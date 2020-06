Ellevilt hyttemarked - kjøper er villig til å betale 50 millioner for en hytte på Tjøme

Det at årets sommerferie gjerne blir i Norge får enkelte til å slå på stortromma for å få tak i hytte.

«Hytte søkes på vegne av klient, Tjøme, Brøtsø, Hvasser.

Prisklasse 15.000.000,- - 50.000.000,-»

Slik starter en uvanlig annonse lagt ut av Eiendomsmegler 1, der megler Tore Solberg averterer interesse for å kjøpe hytte på Tjøme, Hvasser eller Brøtsø på vegne av en klient.

Kjøperen er interessert i en hytte til den nette sum mellom 15 og 50 millioner kroner, så lenge det er god beliggenhet.

Les også: Boligekspert: Dette er atomknappen i boligmarkedet

- Folk er klare for å kjøpe

Solberg opplyser at det ikke er så ofte de har slike oppdrag der de averterer for en kjøper, men at det hender.

- Når krybben er tom for objekter må vi gjøre et eller annet for å tilskaffe oss flere. I denne situasjonen er det en kunde som har spurt om vi kan avertere for han, og prøve å skaffe ham et sted, sier Solberg til Nettavisen og legger til at kjøperen ønsker å være anonym, sier Solberg til Nettavisen.

MARKED: Eiendomsmegler Tore Solberg sier det er et godt marked for fritidseiendom nå. Foto: Eiendomsmegler 1

Ifølge eiendomsmegleren er det et godt marked nå, og folk er klare for å kjøpe.

- Vi solgte en hytte til 36 millioner kroner nå for ikke lenge siden, og da hadde vi over 30 interessenter, og det var fem stykker som ga bud. Folk er klare for å kjøpe, sier han og legger til:

- Det man trodde var koronapris har blitt et pluss og ikke et minus.

Beliggenhet er det viktigste

I annonsen ligger prisen som nevnt mellom 15 og 50 millioner kroner. Solberg forteller at det store spriket grunner i at ting går opp og ned, men at 15 kanskje er i det laveste laget.

Les også: Slik lykkes du i budrunden - dette må du ikke gjøre (+)

- Det kunne kanskje ha stått fra 20-25 millioner, men det viktigste for kunden er beliggenheten. Han kan være interessert i alt så lenge beliggenheten er god, sier han.

Solberg kan også fortelle at de har noen kontakter i luften, men foreløpig er det ikke blitt gjennomført et kjøp.

- Jeg håper selvfølgelig at vi får noe napp. Klienten er interessert i å gi en skikkelig god pris, langt over det som har vært vanlig på Tjøme-Hvasser-området. Han har skikkelig lyst på hytte, sier han.

La ut på Twitter til stor respons

Annonsen har også vakt oppsikt på sosiale medier, og fikk blant annet stor fart da komiker Nils-Ingar Aadne delte den på sin Twitter-profil.

I innlegget skriver Aadne følgende:

«Jeg vil ha hytte på Tjøme

- Til hvilken pris?

- Hva det beløper seg til driter jeg!

- Ingen rammer....

- 17, 27, 37, 50! Kvekk revende likegyldig sier jeg.

- Jeg skal se hva...

- Men ikke under 15! Jeg skal faen ikke ha noe drit til under 15 mill!»

Innlegget har fått stor respons med over 70 retweets, 1.400 likes og mange kommentarer.

Les også: Meglertopper: Nå er det full gass i boligmarkedet igjen