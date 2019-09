Ellevilt kurshopp i Funcom etter kinesisk storkjøp

Den kinesiske internettgiganten Tencent kjøper 29 prosent av aksjene i Funcom. Aksjen spretter opp over 20 prosent på kjøpet.

Gjennom kjøpet blir Tencent den største aksjonæren i det børsnoterte spillselskapet. Funcom lager spill som Conan Exiles, The Secret World og Mutant Year Zero: Road to Eden.

Både 2017 og 2018 var ifølge en børsmelding mandag morgen de to mest lønnsomme årene i Funcoms historie.

Opp 20 prosent

Funcom-aksjen er rett etter børsåpning opp 20 prosent til 15,5 kroner (se grafen under).

KURSHOPP: Funcom-aksjen spratt opp 20 prosent på nyheten om at den kinesiske giganten Tencent var blitt den nye storaksjonæren i selskapet.

Tencent kjøper den store aksjeposten fra KGJ Capital, som var den største aksjonæren i Funcom. Markedsverdien av Funcom etter at nyheten ble kjent i markedet, er på drøyt 1,2 milliarder kroner.

En privatinvestor som nyter godt av aksjekjøpet, er bergensinvestoren Atle Sandvik Pedersen. Han har 845.000 aksjer i selskapet og ble på noen sekunder 2 millioner rikere. Ellers er det mye store, utenlandske aksjonærer i Funcom.

Aksjen har svingt mye det seneste året, og til tross for dagens kurshopp, er aksjekursen fortsatt godt under nivået i fjor høst. Aksjen raste ned til 11,5 kroner i januar i år.

Eksklusive rettigheter

Funcom kunngjorde nylig at selskapet har eksklusive rettigheter til å utvikle og publisere konsollbaserte spill på PC for de nærmeste seks årene.

- Vi er svært fornøyd med å se Tencent som den største aksjonæren i selskapet. Tencent har renommé for å være en ansvarlig langsiktig investor og for selskapets velkjente kapasitet i online-spill.

Les også: To dømt i Funcom-saken

- Innsikten, erfaringen og kunnskapen som Tencent bringer med seg er av stor verdi for oss, og vi ser frem til å samarbeide nært med dem, sier adm. direktør Rui Casais i børsmeldingen.

Blant de ti største

Tencent Holdings Ltd. er store innenfor direktemeldingstjenester, internettbaserte sosiale nettverk, interaktiv underholdning, elektronisk handel og online reklame.

Når det gjelder inntekter fra online-spill, er Tencent blant verdens ti største selskaper. Tencent ble etablert i 1998.

Funcom NV er en nederlandskregistrert videospillprodusent, men har sitt hovedkontor i Oslo. Selskapet ble notert på Oslo Børs i desember 2005.