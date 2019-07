Ellevilt Smash!-salg for Orkla i Danmark

Orkla har hatt kjempesuksess sjokoladen Smash! i Danmark. Produktet er nå bestselgende i de danske butikkene.

Smash! er salte maiskjerner dekket av Nidars melkesjokolade. Sjokoladen ble ifølge Orkla til på Nidars laboratorium i Trondheim. Opprinnelsen var at en av Nidars godteriutviklere ville prøve kombinasjonen av salt og søtt.

I Norge er sjokoladeposen solgt i over 30 år, og nå har denne smakskombinasjonen også blitt en fulltreffer i Danmark.

- Vi er veldig stolte av at vi har lansert Smash! i hele Norden gjennom de to seneste årene, nå sist i Danmark. I løpet av de to første månedene ble Smash! det mest solgte produktet ut av butikk i Danmark, sier konserndirektør Jeanette Hauan Fladby i Orkla til Nettavisen Økonomi. Hun er leder for forretningsområdet Orkla Confectionery & Snacks.



Over 150 millioner

I forbrukerverdi selger sjokoladen i det norske markedet for rundt 150-160 millioner kroner i året, mens i det svenske markedet utgjør omsetningen 70 millioner i årlig salg. Orkla lanserte Smash! i Norge på 80-tallet.

- Vi er veldig stolte over at vi har et merke som har ekspandert. Dette er et norsk produkt som vi produserer på Nidar-fabrikken i Trondheim, sier Hauan Fladby.

Orkla selger Smash! for opp mot 160 millioner kroner i året i Norge. Foto: Nidar

- Hadde dere spesielle kampanjer i Danmark i forbindelse med lanseringen?

- Det er den samme smaken og den samme emballasjen, men vi bruker KIMs som avsender, som er et kjent snacksmerke i Danmark. I Sverige har det vært med OLW (cheez doodles, red.anm.), som også er et snacksmerke

- Ellers har vi brukt den samme kommunikasjonsplattformen som i Norge. «Det skal godt gjøres bare å spise én», er plattformen all kommunikasjon er bygget på, sier konserndirektøren.

Favner bredt

- Hva visste dere om det danske sjokolademarkedet og danskenes preferanser?

- Vi gjorde en del forbrukerundersøkelser i forkant, så vi visste at dette er en kombinasjon som favner bredt og er relevant, ikke bare for den lokale norske forbrukeren, men i større omfang.

- Vi har bare hentet reklame fra det vi har brukt for Smash! gjennom mange år, og så vi har tatt et utvalg av det vi har. Det har vært en fantastisk respons, og vi mener kombinasjonen av salt, søtt og sprøtt er et helt unikt produkt, sier Hauan Fladby.



Konserndirektøren sier at prismessig har Orkla lagt seg på å være konkurransedyktige i Danmark.

- Det har ikke vært noen dumping av pris, vi mener det ligger en god verdi i det merket.

Over forventningene

Det danske sjokolademarkedet er omtrent som det norske, litt større. Orkla vil ikke gå ut med ambisjonene, men Hauan Fladby sier de er veldig fornøyd med den starten de har hatt i det danske markedet. Markedsleder i det danske sjokolademarkedet er Toms-Gruppen.

- Vi har solgt mer enn det vi trodde, og tilbakemeldingene fra forbrukerne er mer positive enn det vi hadde forventet og trodd. Så vi er fornøyd med det som har skjedd i Danmark, og så har vi også hatt fin vekst i Sverige og Norge.

- Er det andre sjokoladeprodukter Orkla vurderer å lansere i utlandet?

- Vi vurderer fortløpende hele veien merker og produkter, både fra det norske markedet, men også fra de ulike landene vi er inne i, for å se om det har større potensial enn lokal tilstedeværelse. Men vi jobber med lokale merkevarer som skal være tilpasset den lokale forbrukeren, svarer konserndirektøren.



Stratos-suksess

Hauan Fladby leder et forretningsområde som hadde en bra fremgang i andre kvartal, med en resultatvekst på 12 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Noe av fremgangen skyldes tekniske årsaker, som reversering av sukkeravgiften.

Men en annen viktig faktor til fremgangen, er at Orkla ifølge konserndirektøren har lykkes veldig godt med lanseringen av to nye Stratos-smaker i Norge, «Salty Caramel» og «Cookies & Cream».

- Ja, vi har lansert to nye Stratos-sjokolader, som har bidratt veldig positivt til markedsandelen vår innenfor sjokolade. Salt og søtt er en veldig spennende smakskombinasjon, sier Hauan Fladby.