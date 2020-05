Elon Musk bryter koronareglene for å åpne Tesla-fabrikk: – Skal noen i fengsel, så ber jeg om at det er meg

Tesla-eier og en av verdens rikeste menn har fått nok av de strenge koronatiltakene. Nå setter han i gang gigantfabrikken i California, på tross av myndighetenes klare regler.

De senere dagene har den styrtrike Elon Musk fått mye kjeft for kritikk mot amerikanske koronatiltak, som han har sammenlignet med fascisme.

Spesielt mente Musk at amerikanerene ga opp friheten de har kjempet frem altfor enkelt.

Milliardæren med en estimert formue på omtrent 400 milliarder norske kroner, omtrent tilsvarende hele underskuddet på det norske statsbudsjettet, var også i hardt vær etter en Twitter-tirade hvor Musk erklærte at han ville selge alle eiendeler, og muligens brøt en avtale med amerikanske finansmyndigheter da han sa at Tesla-aksjen var altfor høy. Noe som førte til en kraftig reaksjon på børsen.

Men mandag kveld hadde Musk fått nok. Han erklærte at Tesla-fabrikken skulle åpnes, på tross av at de lokale myndighetene i Alameda County, som ligger rundt San Francisco, har erklært at fabrikker skal holde stengt.

– Tesla starter produksjonen i dag mot Alameda fylkes regler. Jeg vil være på fabrikken som alle andre. Hvis noen er arrestert, ber jeg om at det kun er meg, skriver Elon Musk på Twitter.

Musk har fått kritikk i sosiale medier for å ønske å gjenoppstarte fabrikken på tross av koronaviruset, fordi han kun er ute etter å tjene penger. Det spekuleres i at det er grunnen til at milliardæren først omtalte Tesla-aksjen som for høy, for å eliminere argumentet fra sine kritikere.

Ifølge Musk hadde delstaten California allerede godkjent at Tesla-fabrikken skulle gjenoppstarte, men de lokale myndighetene i Alameda fylke overkjørte reglene.