Elon Musk og Bill Gates el-krangel: - Han har ikke peiling

To av verdens rikeste deler ikke samme synspunkt i denne saken.

Elon Musk og Bill Gates har begge formuer på over 100 milliarder dollar, og har derfor mer enn nok midler til å utvikle nye produkter og jobbe med store prosjekter. Microsoft-gründeren har blitt filantrop gjennom stiftelsen Bill & Melinda Gates Foundation, som bruker penger på alt ifra vaksiner til et bedre klima.

Tesla-sjef Elon Musk på sin side satser hardt på elektriske kjøretøy, og har også revolusjonerende planer for fremtiden.

Musk har allerede store planer for Tesla Semi, som er bilprodusentens elektriske lastebiler. Tidligere i sommer bekreftet Musk at lastebilen skulle settes i serieproduksjon, Han har også store planer for jetfly med elektrisk motor de neste årene, ifølge nettstedet electrek.

- Sannsynligvis aldri

Gates synes tanken er god med flere elektriske kjøretøy, siden det er bedre for klimaet. Men Gates hevder at vi vil ikke se store lastebiler og jetfly med elektrisk motor i fremtiden.

- Problemet er at batteriene er store og tunge. Jo mer vekt du prøver å flytte på, jo flere batterier trenger du for å få strøm til kjøretøyet. Men jo flere batterier du bruker, jo mer vekt legger du på og derfor trenger du mer kraft. Selv med store gjennombrudd i batteri-teknologien, vil elektroniske kjøretøy sannsynligvis aldri bli en praktisk løsning for ting som 18-hjulinger, cargoskip og passasjerfly. Elektrisitet fungerer når du skal dekke korte distanser, men vi trenger en annerledes løsning for store, langdistanse-kjøretøy, skriver Gates i bloggen sin.

Dette har Musk fått med seg etter flere reaksjoner på sosiale medier, og svaret hans til Gates var klinkende klart:

- Han har ikke peiling.

Fikk børs-juling

Tesla-aksjen har steget enorm så langt i 2020, faktisk med 400 prosent til og med første uken i september. Men forrige tirsdag kollapset aksjen med hele 17 prosent.

Fallet kom etter at flere aksjeeksperter har advart mot den voldsomme oppgangen til elbilselskapet. David Trainer, administrerende direktør i New Constructs, som lager analyse-programvare for aksjemarkedet, mener at Tesla-aksjen er den farligste aksjen på Wall Street.

De grunnleggende finansielle forutsetningene i selskapet er veldig langt unna å forsvare en så høy pris og verdivurdering, mener Trainer. Han illustrerer dette slik:

- La oss tenke oss et bestefallsscenario, som at Tesla produserer 30 millioner biler i løpet av de neste ti årene, kommer seg inn i forsikringsbransjen og får like høye marginer som Toyota, verdens klart mest effektive bilprodusent noensinne. Om alt dette skulle vise seg å stemme, vil aksjeprisen likevel være for høy i forhold til lønnsomheten i selskapet, sier Trainer i CNBC-programmet“ Trading Nation”.

