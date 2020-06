Elon Musk-selskap viser interesse for Fornebubanen

Elon Musk-selskapet The Boring Company mener de kan kutte kostnadene ved Fornebubanen ved å bygge en løsning for selvkjørende biler og minibusser.

Selskapet har nylig hatt digitale møter med transportkomiteen på Stortinget sammen med det norske selskapet Seabrokers, der tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) er forretningsutvikler, skriver bygg.no.

Frp omtaler Musk-selskapets interesse i innstillingen fra komiteen. Partiet mener The Boring company har presentert et konsept de mener har potensial for strekningen mellom Oslo og Fornebu i Bærum.

Les også: 30.000 jobber og 5500 boliger er i spill: - Regjeringen må skjære gjennom

Selskapet til Tesla-sjef Elon Musk bygger i dag et underjordisk system for selvkjørende biler i Las Vegas. Selskapet ble startet i 2017. Nå ønsker selskapet mer informasjon om Fornebubanen slik at de kan regne mer på prosjektet.

Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud mener at det bør de få mulighet til.

– Dette er spennende både økonomisk og miljømessig. The Boring Company gjør allerede dette i USA. De tenker autonome biler uten sjåfør og de gjør selve tunnelbyggingen billigere og enklere enn hva som er lagt opp i Fornebu-alternativet, sier Bård Hoksrud til Byggeindustrien.

Les også: Motorvei-lobbyistene OBOS

Fakta Fornebubanen ↓ Fornebubanen er en ny T-banestrekning, som skal gå fra Majorstuen til Fornebu. Banen skal bygges i samarbeid med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune (Viken fra 1. januar 2020).

Reisetiden blir på rundt tolv minutter, fra Majorstuen til Fornebu.

Staten bidrar med halvparten av finansierinen, resten skal komme fra Oslopakke 3 (bompenger) og grunneiere langs banen.

Enighet om utbygging av E18

Fredag 12. juni ble regjeringspartiene og Ap på Stortinget er enige om utbygging av E18 vest for Oslo. Det innebærer også at planene om Fornebubanen er kommet et skritt videre.

Forrige uke ble det klart at Arbeiderpartiet på Stortinget støttet planene om ny E18, og fredag kom innstillingen fra transportkomiteen.

– Flere bussfelt. Et viktig skritt nærmere Fornebubane. Kollektivterminal på Lysaker. Og mer sykkelvei. Enigheten med Arbeiderpartiet er utrolig viktig for folk som er opptatt av bedre kollektivløsninger nær Oslo, sier stortingsrepresentant Solveig Schytz (V).

– Steg videre

Også Fornebubanen har komme et steg videre, ifølge Venstre. Finansieringen er fortsatt ikke avklart.

– Uten en enighet om E18 Vestkorridoren, ville grunneierbidrag på flere milliarder til utbygging av Fornebubanen forsvunnet. Her har det vært svært viktig å være pragmatisk og finne løsninger på tvers av politiske partier, kommuner og fylkeskommuner. Det er gjennom å bygge samarbeid og finne løsninger over tid vi klarer å få viktige prosjekter realisert, sier partiets transportpolitiske talsperson Jon Gunnes.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ønsker også å komme videre i prosessen. Han har invitert de berørte kommuner og fylkeskommuner til et møte om saken 25. juni, skriver Aftenposten.

(©NTB)