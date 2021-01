Elon Musk, verdens rikeste mann, har solgt nesten alt han eier

- Kona er sint på meg.

Tesla-eieren ble sensasjonelt nok verdens rikeste mann denne uken, da han passerte Amazon-gründer Jeff Bezos på grunn av den elleville oppgangen til Tesla den siste tiden.

Formueøkningen gjør at Musk nå er god for hele 208 milliarder dollar, eller 1747 milliarder kroner, og kommer etter at Tesla har virkelig fått fart på levering av biler de siste månedene. Blant annet selskapet over 4.000 Tesla Model 3 til Norge bare i forrige måned, noe som gjorde at desember 2020 ble den måneden hvor flest biler ble registrert noensinne i Norge.

- Kona er sint

Men selv om Musk nå er verdens rikeste mann, omgir han seg ikke med rikdom. Nylig avslørte nemlig Tesla-sjefen at han har solgt mer eller mindre alt han eier.

I et intervju med Springer-sjef Mathias Döpfer i forrige måned avslørte han at han har solgt det primære hjem sitt på i fjor høst og tidligere fortalt at han har begynt å selge det han eier.

- Kona er sint på meg, skrev han på Twitter.

Musk har tidligere også sagt at eiendeler bare tynger han.

- Vi jobber med å selge de andre husene mine også. Jeg antar at vi skal leie et sted, sier han i intervjuet med Döpfner.

Gift og skilt

- Jeg har i realiteten ingen eiendeler med monetær verdi, utenom aksjene i selskapet. Hvis ting er intenst på arbeidet, så liker jeg bare å sove på fabrikken eller kontoret. Men jeg trenger et sted hvis barna mine er der, så jeg bare leier noe. Men mye av tiden er det bare meg, og da trenger jeg ikke en stor bolig, sier Musk.

Musk er skilt to ganger og er nå gift med sin tredje kone, popstjernen Grimes, som trolig eier sitt eget hjem. Han har tilsammen seks barn.

Han sier at fraværet av eiendeler gjør han til et fritt menneske, og vil dessuten bruke penger på en by på planeten Mars.

- Jeg eier bare Tesla og SpaceX-aksjer. Går de selskapene konkurs, går jeg konkurs. Men jeg spør meg også, hvorfor skal jeg ha aksjer i det hele tatt? Jeg tror det er viktig for mennesket å bli en sivilisasjon som reiser i verdensrommet. Det vil trengs mye ressurser å bygge en by på mars. Jeg vil kunne bidra så mye som mulig til det. Da trenger jeg mye kapital.

Musk ser også ut til å ville gi bort penger. Fredag ba han om tips på Twitter til hva han kunne donere penger.

