Else Kåss Furuseth tjener millioner

Else Kåss Furuseth tar ingen sjanser med millionene hun tjener, men det taper hun stort på.

Den populære komikeren og programlederen kan se tilbake på et svært godt 2019, rent økonomisk. Inntektene økte fra 3,7 millioner kroner til 5,94 millioner, driftsresultatet og resultatet før skatt fra 2,24 millioner kroner, til 4,2 millioner.

Furuseth har opparbeidet seg en solid egenkapital og bevilget seg for fjoråret et utbyttet på 1,05 millioner kroner, opp fra 210.000 kroner i 2018. I tillegg tok hun ut lønn for 844.000 kroner.

Hun er imidlertid svært forsiktig med hvordan hun plasserer pengene, alt er puttet i banken, til tross for det rekordlave rentenivået. Ved utgangen av fjoråret hadde Furuseth innestående over 8,7 millioner kroner i banken, en økning på over 3 millioner fra ett år tidligere.

Nettavisen har prøvd å få tak i Else Kåss Furuseth for en kommentar, uten å lykkes.

Allsidig

40-åringen er kjent som både standupkomiker, skuespiller, reporter og programleder. Hun ble blant annet kjent som en av programlederne i «Torsdag kveld fra Nydalen» og suksessforestillingene «Kondolerer» og «Gratulerer».

For tiden er hun å se på skjermene på lørdagsprogrammet «Kåss til kvelds» på NRK.

På 2000-tallet var Furuseth programleder og medarbeider i flere radioprogrammer på NRK P3.

Sammen med Henrik Thodesen, Odd-Magnus Williamson, Morten Ramm og Sigrid Bonde Tusvik var hun i perioden 2002 til 2008 med på å lage og fremføre showet «Blymandag». Det var forløperen til Torsdag kveld fra Nydalen.

Åpen om selvmord

I perioden 2011–2016 spilte hun sin egen forestilling Kondolerer, hvor hun fortalte om morens og brorens selvmord. Forestillingen ble nominert til totalt fire priser under Komiprisen 2012.

Furuseth ble i 2012 tildelt Wenche Foss' ærespris sammen med Foreningen «Vi som har et barn for lite».

I 2016 sluttet hun i TV 2 og begynte som programleder i TVNorge. Høsten 2018 var hun programleder for dokumentarserien «Else», om selvmord på TV Norge. For denne serien vant hun og programmet to priser under Gullruten 2019.

For oppfølgerserien «Else om: barn», som ble sendt i 2019, vant hun Gullruten 2020 i klassen «Programleder – underholdning».

Siden 2016 har Furuseth også ledet radioprogrammet og podcasten «The Kåss Furuseths»med søsteren Cecilie Ramona Kåss Furuseth.