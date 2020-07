Elsparkesykler utsatt for hærverk: - Håper politiet kommer på banen

Flere elsparkesykler har den siste tiden fått bremsen på styret stripset fast.

Motstanden mot elsparkesykler ser ikke ut til å ta slutt med det første, der det blant annet har blitt laget en Facebook-gruppe kalt «La oss ta fortauene tilbake» med over 10.000 medlemmer.

Gruppa har blant annet aksjonert ved å flytte sparkesyklene fra fortau og ut i sykkelfelt.

Ny motaksjon

Nå har en annen form for motaksjon mot elsparkesyklene tatt form, nemlig stripsing av bremsen, slik at den sitter fast. Det er uklart hvem det er som står bak stripsingen.

Nettavisen har selv sett en syklist feste strips på elsparkesykler på Løren-traktene i Oslo fredag kveld.

STRIPSET: Denne elsparkesykkelen har fått bremsen stripset fast i styret. Foto: Mediehuset Nettavisen

Gründer av firmaet Ryde, Espen Rønneberg, opplyser at dette fenomenet ikke er helt ukjent for dem i Bergen heller.

- Vi har sett eksempler på at det har skjedd med noen av våre sparkesykler også. Senest nå nylig, sier han til Nettavisen.

Rønneberg sier at de til enhver tid har folk ute i gatene som «patruljerer».

- Vi har ansatte som bytter batteri, flytter det vi anser som feilparkerte elsparkesykler, og ser etter denne typen hærverk, sier han.

Gründeren kaller det ekstremt uheldig og uforsvarlig av personene som har aksjonert på denne måten.

- Det kan rett og slett sette mennesker sin sikkerhet i fare. Det er ikke riktig måte å vise motstand mot elsparkesykler på. Dersom man ønsker å vise motstand, så finnes det legale måter å gjøre det på, sier han og fortsetter:

- Og aktivt begå hærverk, og å sette menneskers sikkerhet og helse i fare, det er helt forferdelig.

Håper politiet kommer på banen

Nå håper Rønneberg at politiet ønsker å være med på å bidra til og ta tak i denne problematikken.

- Jeg håper politiet kommer på banen for å ta grep. Det kan ikke være noen tvil om at dette er rettsstridige handlinger, sier han, og kaller denne typen motstand for lite omtenksomt.

STOPP: Også denne elsparkesykkelen har fått bremsen stripset fast, noe som gjør det umulig å bruke den. Foto: Mediehuset Nettavisen

Aksjonen som går ut på å flytte elsparkesyklene fra fortauet og til sykkelfelt kaller Rønneberg for en farlig strategi.

Han opplyser at de som aktør nå vil øke sin patruljering av gatene, for å kunne sørge for at elsparkesyklene er i god stand.

- Det er ikke vanskelig å forestille seg hva som kan bli konsekvensen av denne typen aksjonering. Jeg håper virkelig vi unngår ulykker som oppstår på bakgrunn av det her.

