En av Norges dyreste hytter har dukket opp på Finn: - Det finnes ikke maken

Stor interesse for den kostbare og unike eiendommen, melder megleren.

Hyttemarkedet koker, og selv dyre objekter rives unna , forteller megler Tore Solberg i Eiendomsmegler1.

- Vi solgte en stor eiendom for 14 dager siden. Det var 30 interessenter innom, og den lå ute for 25 millioner. Den gikk for 36 millioner. Det synes jeg er voldsomt - faktisk i overkant. Selv i det optimistiske hjørnet er det i overkant, sier megleren.

Det er dyre eiendommer som selges nå . Strandperlen på Vesterøya i Sandefjord gikk for drøye 36 millioner kroner (se videoen over) gikk for 11 millioner over prisantydning.

Og nå kan megler Solberg se fram til et nytt interessant salg, en unik fritidseiendom i Nevlunghavn, ved Larvik. Det over hundre år gamle ærverdige huset helt i havkanten er omgitt av 30 mål tomt. Selve huset er på 255 kvadratmeter (primærboligareal) og inneholder blant annet sju soverom. Det er båtplass, muligheter, strand og svaberg rett utenfor døra, og utsikten gir hav så langt øyet rekker.

Prisantydningen er 30,7 millioner kroner. Det gjør den til den tredje dyreste fritidsbolgien som er annonsert på Finn.no.

- Det er veldig bra interesse for eiendommen. Den ble lagt ut på onsdag, og det har allerede meldt seg ti interessenter, sier Solberg.

IKKE TOPP MODERNE: Nåværende eiers bestefar fikk eiendommen bygget i 1919. Foto: Karl Filip Kronstad

- Aldri opplevd maken

At huset utvilsomt krever oppussing skremmer ingen, tror megleren:

- Nåværende eiers bestefar bygde dette i 1917 - 1919 , og den gangen var nok dette meget, meget høy standard. Det er ikke topp moderne innvendig, men for en tomt og for noen muligheter! Du finner ikke maken til bebyggelse på en fritidseiendom i dag.

STOR TOMT: Kartbildet viser området rundt fritidseiendommen på Nevlunghavn. Foto: 1881.no

Ifølge Solberg er det en voldsom interesse for fritidseiendommer nå:

- Det er helt fantastisk. Jeg har holdt på med dette i 40 år og aldri opplevd maken. Men det er heller ingen jeg har møtt som har mista huet fullstendig ennå. De er bevisste på hva de vil ha og ikke. De er villige til å gi en god pris for ting som er virkelig bra - de skiller klinten fra hveten.