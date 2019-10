Én bilmodell er suveren bestselger

Bilsalg-tallene for september viser to tydelige trender. Det selges nå flest elbiler.

Det er så langt i år solgt over 50.000 elbiler, og det er mer enn i hele hele 2018. I september ble det solgt hele 2.342 Tesla Model 3 - nest mest solgt er «fossilbilen» Volkswagen Golf, som det gikk 661 av i måneden som gikk. Elbilen Nissan Leaf ble det solgt 585 av.

Over halvparten av nybilene solgt i september er elbiler, og det viser at avgiftsfritakene virker etter intensjonen, mener NAF. I september ble det solgt rundt 6.000 nye elbiler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

- Dette viser at avgiftsfritakene for elbil virker etter intensjonen. Samtidig haster det med å få på plass en ladeinfrastruktur som står i stil med veksten i elbiler. Vi i NAF er bekymret for at det er for få ladepunkter og at de som finnes lader for langsomt, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF til NTB.

- God kombinasjon

Toppene i salget av elbiler kommer med hver store transport av Tesla Model 3, bemerker Sødal.

- Dette er selvsagt veldig hyggelige tall. Det viser at vi har truffet bra med kombinasjonen pris, egeneskaper og rekkevidde med Model 3. Salget i september er fortløpende bestillinger. Etterslepet fra forhåndsbestillinger ble vi ferdig med i vår, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge til Nettavisen Økonomi.

Sju av de ti mest solgte bilene er elbiler. I tillegg til Tesla Model 3 og Nissan Leaf, er det BMW I3, Audi E-tron, Hyundai Kona, Jaguar I-Pace og Hyundai Ioniq. Ved siden av Golf, er det bare SUV-ene Toyota Rav4 og Mitsubishi Outlander av «fossilbilene» som er inne blant de ti mest solgte modellene.