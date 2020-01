Én hemmelig søker til toppjobb i NRK

Sju søkere til toppjobb i NRK.

En av de største jobbene i NRK er utlyst, og nå er søkerlista klar. Det er stillingen som redaktør for alle de store nyhetsflatene, inkludert Dagsnytt 18 og Debatten, som er utlyst.

Nettavisen har fått innsyn i søkerlista, og det er sju søkere hvorav én har bedt seg unntatt offentlighet. Tre av søkerne er eksterne, fire er interne søkere fra NRK. Dette er søkerlista:

Lindqvist, Joel (42) Producent P4 Extra, Stockholm, Sverige

Unntatt offentlighet, ***** **** ***** *****

Madathil, Harsha Thorakkatt (24), Online news editor trainee

Tangen, Leslie (55), reporter/vaktsjef i TV 2 og nestleder i redaksjonsklubben

Thorsen, Hanna (47), redaksjonssjef i Dagsrevyen

Berge, Knut Magnus (53), tidligere utenrikssjef i NRK

Tvedt, Solveig Theresie (51) Redaksjonssjef magasin, NRK Nyheter

Omfattende jobb

Det er definitivt en av landets mest krevende nyhetssjef-jobber som skal bekles av en av søkerne. Den som får jobben skal ha ansvaret for programtitler som Nyhetsmorgen, Dagsrevyen, Debatten og Dagsnytt 18.

I utlysningen ble stillingen beskrevet slik:

«Vi er ute etter en inspirerende leder som vil være med å videreutvikle NRKs nyhetstilbud. Som redaktør får du ansvar for å iverksette og gjennomføre strategiske endringer, og å utvikle både medarbeidere og nyhetsproduksjon. Du er journalistfaglig sterk med en solid etisk vurderingsevne. Du har erfaring fra radio og/eller TV.»

Nyhetsdivisjonen har 350 medarbeidere fordelt på tre avdelinger, Direkte, Nyhetsprogram og Fag. Stillingen som redaktør for NRK Nyheter innebærer et ansvar for ledergruppen og rundt 80 medarbeidere.

Les også: NRK vant kampen om TV-seerne i 2019

- Gode kandidater

Søkerlista er vel så god som forventet, sier administrativ redaktør Åse Westrum:

- Vi var forberedt på at det ikke ville være en lang søkerliste. Vi stilte store krav til relevant TV- og radio-erfaring, og har gode kandidater blant søkerne.

Søkeren som har bedt seg unntatt offentlighet, jobber ikke i NRK, opplyser Westrum.

Les også: Nå skal de endre inkassobransjen: Varsler massive oppsigelser