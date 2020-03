Én ting ved Norge irriterer Hans-Wilhelm Steinfeld grenseløst: - Toskeskapen kjenner ingen grenser

Den bryske bergenseren Hans-Wilhelm Steinfeld (68) skyter mot alle i den politiske debatten. Men det er ingen tvil om at politisk korrekthet irriterer han aller mest.

BORRE, VESTFOLD (Nettavisen Økonomi): Inne i stuen på hytten til NRK-legenden Hans-Wilhelm Steinfeld fyres det godt i peisen.

Vi har nettopp fått servert altfor store boller med et hav av geitost og en heftig porsjon bringebærsyltetøy. Den svarte kaffen er fortært og historiene om russiske KGB-generaler og Mikhail Gorbatsjov er unnagjort.

– Skåret av seg ørene

Nå er tiden inne for å snakke om noe som irriterer Steinfeld: Politisk korrekthet.

– Hva er det store problemet med politisk korrekthet?

– Da vil jeg sitere en av Norges fremste professorer, Ottar Hellevik: «Nå har bærere av verdier som strider mot den politiske korrektheten sluttet å svare oppriktig på meningsmålinger». Det mente han var forklaringen bak både Storbritannias nei til EU og valget av Donald Trump i 2016, sier Steinfeld.

– Når folk utvikler seg slik at du ikke kan stole på meningsmålingene lenger har du på mange måter skåret av deg ørene. Dette har blitt et meningstyranni.

Bli med inn på hytten til Hans-Wihelm Steinfeld i videoen over.

Pekefinger-Norge

Steinfeld legger skylden på sin egen generasjon og deres teoretiske holdning til verden.

– Det er min generasjons feil. De var ikke spesielt demokratiske de 68-erne. Vi har kombinert en mentalitet av at vi i Norge vet best med teorien om at «Det som ikke bør være – det eksisterer ikke», forklarer han.

Ifølge Steinfeld refser vi andre land for å ikke være like gode som oss. Samtidig erkjenner vi ikke våre egne problemer. For hvis problemene ikke «bør eksistere», så eksisterer det ikke.

– Det er det som alltid har irritert østeuropeerne grønn på nordmenn: Det er denne hersens pekefingeren, sier Steinfeld og veiver med hendene.

NEDLATENDE: Steinfeld mener Norge er nedlatende overfor andre land, og spesielt østeuropeerne mener han er lei av Norges lange pekefinger. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Han forteller om da han var reporter på bakken i Aserbajdsjan, et land ikke nødvendigvis kjent for å være fanebærer for frihet og menneskerettigheter.

– Min gamle venn Erling Borgen lagde spetakkel rett før kronprins Haakon skulle komme på besøk til landet. Han sa det var forferdelig at Statoil hadde investeringer i Aserbajdsjan, forklarer Steinfeld.

– Da traff jeg en kar som hadde sittet fire år i fengsel i Aserbajdsjan og kjente Erling Borgen. Kun dager etter han slapp ut gikk han rett i strupen på Borgens uttalelser: «Det er mye bedre at BP og Statoil er her. De har en liberaliserende effekt av at de bare er til stede.»

Han beskriver hvordan landet var under enormt press av naboland som Iran. Og sammenlignet med presteregimet som finansierer terrorvirksomhet, var Aserbajdsjan «de beste av de verste».

Steinfeld mener vi har satt oss selv på en pidestall og bedømmer alle andre med hjelp av en veldig lang pekefinger.

– Når det gjelder oljefondet og etikkdebatten. Skal vi følge de budene er det vel bare Færøyene og Island vi kan handle med til slutt, og etter bankene på Island holdt på som de gjorde, er det vel bare Færøyene igjen, sier han med munter mine.

«Ubehøvlede østeuropeere»

Da migrasjonskrisen slo innover Europa i 2015/2016, var det flere østeuropeiske land som fikk kraftig kritikk etter de ikke deltok i EU-dugnaden for å ta imot flyktninger.

Der mener Steinfeld vi har en lei tendens til å sette oss i vår egen boble, fremfor å forstå andre folk og andre land.

– Det er mye galt å si om Øst-Europa. Jeg har hørt det et utall ganger: «Visegrad-landene vil ikke ta imot kvoteflyktninger.» Men tenk hvilke erfaringer de har med islam.

– Da oldemoren til min kone Julia, som er fra Ungarn, skulle skremme henne til sengs, fortalte de historier om tyrkerne. Vi kan si mye stygt om svenskene, men vi klarer ikke å skremme ungene til køys ved å snakke om nabolandet vårt. Det kan du i Ungarn, sier Steinfeld og ler.

Den bereiste NRK-journalisten mener vi har lett for å ikke forstå hvor mye rikere Norge er enn andre land.

– Ifølge myndighetene koster det 120 millioner kroner å integrere 1000 kvoteflyktninger i 2018. Det er prislappen. Problemet øst for det vi kalte jernteppet, er at likviditeten, pengemengden i samfunnet, er bare en tiendedel av det vi har i Vest-Europa, sier han.

– Så en ting er at de ikke vil ha kvoteflyktninger, men de har ikke penger til det heller. Så vi kan ikke sitte og forlange at polakkene skal bruke milliarder på å hente kvoteflyktninger. Det er ikke politisk mulig.

GORBATSJOV: Hans-Wilhelm Steinfeld håndhilser på president Mikhail Gorbatsjov i Oslo 1991. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Sviktende virkelighetsoppfatning

Det grunnleggende problemet med korrektheten er at virkelighetsoppfatningen ikke stemmer overens med fakta. Og det som ikke bør finnes, det eksisterer ikke i den politiske korrekthetens verden, mener han.

– Den politiske korrektheten i Norge rir høyt på noe Henrik Ibsen kalte den ideale fordring. De ideelle krav. Det er utopier. Det er en sviktende realitetsorientering.

Han sammenligner det med kravene for folk som blir tvangsinnlagt på psykiatri.

– Jeg har jobbet to år som hjelpepleier i psykiatrien. Først kommer politiet og henter deg og tar deg med til Gaustad eller noe sånt. Så er det en lege eller pleier som tar deg imot, og da er det to spørsmål de stiller deg: Vet du hva klokken er? Vet du hvor du er?

– Svarer du nei på de så er kriteriene oppfylt. Pasienten er ikke orientert om tid og sted. Det er helt åpenbart at de politisk korrekte ikke er orientert om hverken tid eller sted, sier Steinfeld alvorlig.

Når vi begynner å borre i hvem disse politiske korrekte er, blir det tydelig at Steinfeld bruker bred pensel overfor både akademikere og politikere. Men spesielt er han bekymret for politikerklassen.

– De kommer ofte inn som 21-22-åringer og har droppet ut av utdannelsen. Deretter blir de avhengig av politikk som virke, og det handler ikke lenger om å være bærer av et politisk tankegods. Det handler bare om gjenvalg, gjenvalg og gjenvalg. Det er ren opportunisme, sier Steinfeld.

Steinfeld tror ikke partileder Jonas Gahr Støre (Ap) forstår hvilke motsetninger som går gjennom Arbeiderpartiet. Spesielt trekker han frem klima og industri.

– Jeg har jobbet mye med energipolitikk som journalist. Det jeg har hørt fra folk som kan dette er at solenergi ikke blir priskompatibelt før i 2050. Da håper jeg for øvrig at jeg er mull oppe på kirkegården her.

– Men vi snakker altså om å sette sluttdato for olje- og gassutvinningen. Energiordskiftet i Norge er noe av det mest lobotomerte jeg har hørt, sier han og sier vi ikke setter oss selv inn i en internasjonal sammenheng hvor det handler om mer enn bare norske utslipp.

Toskeskapen

Steinfeld mener mediene bør være på vakt, og stille strengere krav til vesentlighet.

– Jeg husker da Helga Pedersen var fiskeriminister og skulle stanse kongekrabbenes migrasjon ved Nordkapp. Da spurte jeg henne: Betyr det fritt fiske nord for Nordkapp? Nei, det gjorde det ikke. Skal du da overtale hver enkelt krabbe til å snu eller?

– Toskeskapen kjenner ikke grenser, og jeg er for gammel til å være høflig, sier han.

– Vi gamle journalister hadde ikke digitale ekkokammer, men vi hadde brev med «Herr redaktør! Det må bli slutt!» Det er ikke noen vesensforskjell fra i dag, bare at det er mye mer massivt enn før.

– Nå tror folk som har en blogg at de er like kloke som sjefredaktøren i Aftenposten. Og det er skummelt.

Han mener den politiske korrektheten får konsekvenser sammen med historieløshet. Og viser til da Norge mottok 5000 migranter over grensen på Storskog i Finnmark.

– Da tok det altså Utlendingsdirektoratet tre uker å få på plass mer enn to saksbehandlere i Kirkenes. Finnmarks politimester skrek hodet av seg om hjelp. Men ble ignorert, sier han.

Han bruker et ungarsk uttrykk for å beskrive Norges beredskap: «Vår beredskap lå på nivået med under baken på en frosk».

– Der har du vår politiske korrekthet og vår historieløshet. For i 1991 hadde vi beredskap for en ulykke på et atomkraftverk 120 kilometer sør for Murmansk. Vi hadde beredskap for å ta imot en halv million om krisen skulle skje. Hvor tror du de var i 2015? Ingen hadde hørt om det engang.

Trump og middelklassen

Konsekvensene av politisk korrekthet og at middelklassen sakker akterut, er at politikere som Trump dukker opp, mener Steinfeld.

– Tror du han vil vinne gjenvalg?

– Ja, han kommer til å vinne, svarer han kontant.

Han utdyper:

– Middelklassen er demokratiets stabilisator. Når vi ser undersøkelser som viser at den neste generasjon ikke lenger blir rikere enn deres foreldre – det forteller noe om hvordan det går med den amerikanske middelklassen.

Steinfeld viser til en historie fra sin omgangskrets:

– Det gjør noe med selvfølelsen når en vanlig middelklassekar ikke kan gå til tannlegen på 25 år.

Det som står bak mener han er en omfattende systemkrise.

– Hva sa Trotsky? Fascisme er småborgerskap som går amok når hyperinflasjonen har fratatt folk sparepengene. Så galt er det ikke i USA, men det er galt nok til å ha skapt en systemkrise.

Men selv om det er blitt sånn, har Steinfeld liten sans for det. Han mener den amerikanske presidentvalgkampen er blitt et «kappløp med rullatorer».

RULLATOR: Hans-Wilhelm Steinfeld er bekymret over at amerikanske presidentkandidater ser ut til å være i overkant godt voksne. Foto: Montasje: Scanpix

– Jeg fikk bakoversveis 9. april i fjor da jeg åpnet avisen USA Today og en navngitt professor i psykiatri gikk ut og hevdet å ha kliniske holdepunkter for at Trump har alzheimer-light.

Spesielt trakk professoren frem at presidenten slet med «tangerende språk», altså at man bytter ut ord man egentlig bruker ofte – men glemmer.

– Det er sånn som skjer når man blir gammel. Og det er veldig sterkt når navngitte klinikere sier at presidenten har alzheimer-light.

– Og det er klart: Trump er 73. Bernie Sanders er 78. Joe Biden er 77. Det er et kappløp med rullatorer. Det er galehus! Jeg blir 69 år, men jeg ville ikke tatt et politisk verv om noen pisket meg morgen, middag og kveld, sier han med militærstemme.

– Jeg synes det er veldig skummelt.