En uke på Oslofjorden gjorde at Theo dro hjemmefra som 16-åring: – Mye bedre enn byen

Han er født og oppvokst på Bislett i Oslo. Men for Per Theodor er ikke noe bedre enn lyden av fisk som koker i nota.

TAU (Nettavisen Økonomi): Sommeren i 2019 fikk Per Theodor Magnussen Halvorsen beskjeden han hadde ventet på. Foreldrene syntes det var litt tidlig for en 16-åring å flytte til andre siden av landet. Vennene syntes det var litt kjipt. Men «Theo» måtte bare fiske.

Og derfor dro Oslo-gutten fra hovedstaden til Stavanger, tok ferja i 35 minutter og flyttet inn på hybel. Skulle han oppfylle drømmen om å bli fisker, måtte han gå på fangst- og fiske-linjen på Strand videregående skole.

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. For en fra byen, var det et sjokk å flytte ut hit. De har bare to butikker her. Men jeg trives veldig godt. Jeg har ikke hjemlengsel, sier Halvorsen.

Både faren og broren er elektriker. Egentlig tenkte Halvorsen på det samme. Men det var noe med fisk og følelsen av å fiske, da. I arbeidsuken på ungdomskolen fikk han være med en rekefisker ut på Oslofjorden.

– Det var hardt, men opplevelsen gav mersmak. Å fiske var noe jeg likte å gjøre og som jeg mestret. Og så fikk vi jo en del reker, sier Bislett-gutten.

En dramatisk familiehistorie

Siden har ikke Theo sett seg tilbake. På fiskelinja på Strand VGS lærer 17-åringen grunnleggende havfiskernes ABC, og har fått prøve seg på utplassering. Han fisket markell og øyepål på båt i Nordsjøen i tre uker, og i fem uker tok Halvorsen del i det legendariske skreifisket i nord.

– Å være fisker i Lofoten var tøft og utrolig gøy. Jeg lengter tilbake hele tiden, sier eleven.

Halvorsens nærmeste familie livnærer seg kanskje som elektrikere på Østlandet, men Theo er overbevist om at det er ekte fiskerblod som strømmer gjennom årene hans. Bestemoren på Dyrøya jobbet som kokk på en sjark i Lofoften. Både oldefaren, tippoldefaren og tipptippoldefaren var fiskere i Finnmark - og de to sistnevnte omkom til havs i to ulike episoder.

– Jeg lar meg ikke avskrekke. Å fiske er litt barskt og spennende. Lite kan slå adrenalinet som suser gjennom kroppen idet nota blir trukket opp fra vannet, og jeg hører lyden av fisken som koker, sier Halvorsen.

Etter å ha prøvd seg både i Nordsjøen, Lofoten og i Oslofjorden, har besettelsen bare blitt sterkere og sterkere. Halvorsen lar seg fascinere av Deadliest Catch på TV og snakker mye med klassekameratene om egne og andres erfaringer til havs. Hva slags fisker han ender opp med å bli, har egentlig lite å si for Halvorsen.

– Så lenge jeg får være fisker, er jeg fornøyd. Jeg liker følelsen av å være ute på havet, dra opp fisken og kjenner at det blåser. Man føler seg levende. Og så er det et avbrekk fra bylivet. Jeg liker meg best til havs, sier Oslo-gutten.

Rekordstor pågang

Interessen for fiskeryrket har tatt seg kraftig opp de siste årene. Rundt 250 elever søkte seg til fiske- og fangst-linjene i Norge til skoleåret 20/21, noe som er 115 flere enn året før. For to år siden var det seks søkere til 12 skoleplasser på Strand videregående skole - i fjor var det 22 søkere.

Per Theodor Magnussen Halvorsen er den første eleven fra Oslo på fiske-linjen på Strand, ifølge faglærer Torfinn Idsø. Han gleder seg over den økte interessen fra ungdommen.

– Helt fantastisk. Det viser at de unge søker seg mot tradisjonelle yrker igjen, og det synes jeg er kjempebra, sier Idsø.

Etter sommeren skal 17 år gamle Halvorsen og medelevene etter planen ut i arbeidslivet som lærlinger. For å få fagbrev som fisker, må du gjennom en to år lang læreperiode og klare fag- og svenneprøven.

Halvorsen har søkt lærlingplass på enkeltbåter fra Agder i Sør til Troms- og Finnmark i nord. Det er et begrenset antall plasser, og konkurransen mellom elevene er hard. Oslo-gutten håper noen vil ta ham inn, og at han kan ta neste steg i det han håper vil være et langt arbeidsliv til havs.

– Jeg satser på å være fisker hele karrieren. En dag vil jeg ha en egen båt. Jeg vil spare opp og jobbe i friperiodene slik at jeg kan få råd. Å fiske er hardt arbeid, men føles samtidig lite som en jobb. Jeg angrer ikke på at jeg flyttet og begynte her på Strand, sier Halvorsen.

