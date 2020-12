En ungdomsgjeng slo og ropte «pedo» og «rasist» til konduktøren: Nå blir han uthengt som rasist i sosiale medier

En video hvor det ser ut som en togkonduktør tar kvelertak på en mørkhudet jente går viralt på Instagram. Nettavisen undersøkte forholdene rundt videoen, som viser en helt annen historie.

Instagram-brukeren Rasisme i Norge (rasisme_i_norge) med over 28.000 følgere har skapt flere debatter den senere tiden. Mannen bak, Jamal Sheik, deltok på Dagsnytt 18 mandag kveld for en diskusjon om Espen Eckbos juleserie «Nissene over skog og hei», som nylig ble avpublisert fordi den ene karakteren til Eckbo bruker mørk ansiktssminke og afroparykk.

Sammen med Instagram-siden med nærmest likelydende navn (rasisme.i.norge) setter den søkelys på hendelser i Norge som dem mener er uttrykk for rasisme. Nylig bidro siden til at en Kiwi-ansatt sluttet i jobben etter hun sendte en rasistisk melding til sine venner på Snapchat.

Rasistisk konduktør?

Lørdag delte Instagram-siden en noen sekunder lang videosnutt hvor det ser ut som en togkonduktør, som er en voksen hvit mann, tar underarmen rundt halsen til en mørk ung jente. Hendelsen blir fremstilt som et eksempel på rasisme fra konduktørens side.

Nettavisen bestemte seg for å undersøke forholdene i saken. Vi har snakket med vitner, undersøkt interne rapporter, videoer og snakket med flere i Vy-systemet.

Fredag kveld kl. 23.09 går et tog fra Skien til Eidsvoll. På Porsgrunn stasjon står en ungdomsgjeng. Seks jenter og en gutt går på toget, mens de andre forlater stasjonen. Kilder opplyser til Nettavisen at gruppen er både høylytt og krangler. Det er knuffing og de sparker i togsettet.

Konduktøren går inn til toget hvor ungdomsgjengen befinner seg. Ingen av dem har billetter, og gjengen kommer fra en fest i Porsgrunn.

Kilder forklarer at det tok omtrent ti minutter hvor ungdommene kom med flere forklaringer på at de ikke hadde billetter, hvor enkelte av dem underveis gikk på do – og forklarte at den andre hadde billettene, og den tredje og så videre. Deretter ber konduktøren dem om å gå av toget hvis de ikke har billetter.

Dermed blir situasjonen betydelig mer amper. Flere i gjengen roper ukvemsord som «pedo», «rasist» og «jævla idiot» til konduktøren. Han blir også kalt «feit» og «julenisse».

Konduktøren går deretter ut av toget og tilkaller politiet. Deretter går han inn igjen. Ungdomsgjengen får tydelige beskjeder om å forlate toget.

Enkelte i gjengen roer seg ned og går av toget. Det var kun to jenter igjen som ikke ville gå ut, og konduktøren skjøv dem av toget. Ifølge kilder Nettavisen har snakket med var konduktøren klar over at hele seansen ble filmet.

Når alle utenom en jente er kommet seg ut av toget, forsøker den andre jenta å komme seg inn på toget igjen. Det er her konduktøren holder henne igjen for å ikke komme inn på toget, og det ifølge den korte videoen ser ut som om konduktøren tar kvelertak på jenta. Hun blir holdt igjen, og politiet kommer om kort tid.

Mens dette skjer, drar den andre jenta frem mobilen og begynner å filme seg selv. Hun skriker inn i kameraet og roper «Slutt å slå meg».

To kilder opplyser at flere i vennegjengen ble anmeldt for tyveri fra festen tidligere samme kveld.

Ifølge jenta som laget videoen og la den ut på TikTok var det konduktøren som opptrådte rasistisk og gikk til angrep på ungdommene, ikke motsatt. Du kan lese hennes versjon lenger ned i saken.

Uthengt

Videoen som ble lagt ut av Instagram-siden «rasisme_i_Norge», drevet av Jamal Sheik, stammer fra en jentes TikTok-kanal. Men før Sheik deler den, er den klippet ned til noen få sekunder og ansiktet til konduktøren er sladdet. Videoen viser kun at togkonduktøren forsøker å ta kvelertak på jenta. Denne delen av videoen publiserer han med teksten:

«Hei Vy-gruppen! Dette er en sak som vi mener dere bør ta tak i. Konduktøren tar kvelertak på en ung mørkhudet jente, og dere kan tydelig høre en gråtkvalt stemme ... Vi kommer til å sende dere en usladdet versjon av dette, hvor det fulle klippet er enda noe lenger.»

Følgere av siden tok umiddelbart til orde for at konduktøren burde sparkes og sendes i fengsel i kommentarfeltet til videoen.

Nettavisen har sett den usladdede og lengre versjonen av videoen. Den viser oppstyr og mye skriking, og at en av personene forsøker å ta kvelertak på togkonduktøren. Lengre ut i videoen kommer den korte snutten hvor det ser ut som konduktøren forsøker å ta kvelertak på den mørkhudede jenta.

Ved nærmere ettersyn er det imidlertid ikke noe kvelertak. Jenta holder sine egne hender opp mot halsen. Konduktøren tar deretter tak i hånden hennes. Jenta har slettet videoen fra sin egen kanal.

Nettavisen har vært i kontakt med konduktøren. Han ønsker ikke å uttale seg selv, og henviser til Vys kommunikasjonsavdeling.

– Slik jeg har forstått det, har Rasisme i Norge sladdet ansiktet hans. Vi har hatt en god dialog med siden for å nøste opp i situasjonen, og for å skjønne hva som skjedde. Det er vanskelig å danne et bilde basert på noen sekunders glimt av situasjonen, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Vy undersøkte dermed saken, og har anmeldt forholdet til politiet. Opptak fra togets sikkerhetskameraer er sikret, slik at de kan overleveres politiet hvis de ønsker det.

– Det er alltid alvorlig når det blir fysisk, og det er en stor belastning for våre ansatte som er involvert. Men dette har ikke utspring i hudfarge i det hele tatt. Dette handler om at konduktøren har et ansvar for å ivareta sikkerheten ombord, også selge billetter. Når man ikke betaler for den billetten, er det vanlig å avvise passasjerer.

Lundeby understreker at det vanligste er at passasjerer uten gyldig billett forlater toget frivillig, uten at politiet blir tilkalt. Ombord i toget er det både overvåkningsbilder og flere vitner som belyser saken.

Ifølge en intern Vy-rapport Nettavisen har fått tilgang på, skaper den samme gjengen oppstyr på et annet tog tidligere samme kveld, som involverer en annen togkonduktør. Da de gikk på toget i Drammen for å reise til Porsgrunn var det ifølge rapporten ingen som hadde gyldig billett. I stedet låser de seg inne på et handicaptoalett.

Etter mye krangling med konduktøren, klarer han til slutt å få gyldig billett etter alle må ringe og sende meldinger for å få vippset penger til billettene. Ettersom de kjøpte billetter bare halvveis, måtte de kjøpte billetter enda en gang - noe som førte til en ny runde konfrontasjon mellom konduktøren og gruppen.

En helt annen versjon

Den 16 år gamle jenta som la ut videoen er helt uenig i fremstillingen fra de andre kildene. Hun vil forbli anonym, men Nettavisen kjenner identiteten hennes.

– Vi skulle hjem etter vi hadde vært hos en venninne. Det var siste toget som gikk til Drammen, og vi var i Porsgrunn. Jeg gikk tom for strøm på mobilen. Jeg ville bare lade telefonen og ringe mamma og få henne til å vippse meg penger til billett, sier hun til Nettavisen.

Hun bekrefter at ingen i gruppen hadde gyldig billett, men at de skulle ringe eller sende melding til foreldre for å få vippset penger til billetter.

Deretter begynte diskusjonen mellom konduktøren og ungdomsgjengen. Hun nektet å gå av toget før hun hadde fått ladet mobilen og snakket med sin mor. Ifølge henne gikk de bort til konduktøren, og han ble da voldelig, og tok kvelertak på søsteren hennes i minst fem sekunder. Da gir søsteren telefonen til jenta for å filme, slik at det kan vises til politiet etterpå.

Jenta opplyser selv at da politiet ankom, så trodde de ikke på forklaringen deres.

– Mener du dette ikke ville skjedd om du var hvit?

– Ja, det er riktig. Uansett om det er rasistisk eller ikke, så skal han ikke ta kvelertak, dytte eller slå.

– Var det slik at noen i gjengen slo eller dyttet på konduktøren?

– Ja, det kan hende, men det skjedde først etter han tok kvelertak på søsteren min. Da ble vi veldig sure.

Hun benekter at det var noen krangling på togperrongen før avgangen.

Saken etterforskes nå av politiet, og Vy har sikret opptak fra sikkerhetskamera ombord i toget.

Sheik vil ikke svare

Jamal Sheik, som står bak Instagram-kontoen som delte den klippede versjonen av videoen som et eksempel på rasisme i Norge, har oppgitt en egen e-postadresse for pressehenvendelser. Sheik har ikke besvart våre spørsmål. En kilde opplyser til Nettavisen at kommentaren hans ble slettet etter han forsøkte å korrigere bildet ved å tilføre informasjon om hendelsen. Han ble deretter blokkert.

Nettavisen ønsket å stille han følgende spørsmål:

Hva er hensikten med å legge ut en sak på denne måten uten å ta høyde for konteksten, eller å forklare hendelsesforløpet?

Er videoen bevisst klippet for å ikke ta med resten av hendelsesforløpet. Hvis ikke, hvorfor ble ikke hele videoen delt?

Når personer med kjennskap til saken forsøkte å skrive i kommentarfeltet om saken, for å gi en kontekst, ble deres kommentar slettet og brukeren ble blokkert av din konto. Hvorfor det?

Når konteksten er tydeligere, mener du dette er et eksempel på rasisme i Norge?

Tidligere har dine innlegg ført til at en person mistet jobben. Føler du et ansvar for å fremstille et korrekt bilde av en sak?

Hvilke rutiner har du for å sikre at det du legger ut, og som blir spredt bredt, er korrekt?

