Endelig gode korona-nyheter som gir håp om at vi kommer raskt igjennom krisen

Derfor er dårlige nyheter godt nytt for alle som vil bli kvitt korona. Bare se på kalenderen.

Aldri i fredstid har norske myndigheter brukt hardere virkemidler enn nå, men så er også stengte barnehager, skoler og arbeidsplasser en effektiv hestekur for å ta knekken på korona så fort som mulig.

Sammen med Amedia har Nettavisen gjennomført en meningsmåling som viser at folk flest forstår krisen vi er oppe i, og hvorfor vi stenger landet:

Flertallet er ikke så bekymret for sin egen helse, men mange er svært bekymret for helsen til eldre slektninger.

Det viser at budskapet har kommet frem, og at nordmenn er grunnleggende solidariske. Faktisk er vi mer bekymret for våre eldre slektninger, enn de eldre er selv.

Hjemmekontor og karantene er en effektiv kur mot smitte. Vi vet at korona hovedsaklig smitter gjennom dråpe- og kontaktsmitte fra person til person:

Gjennom luften når den syke nyser eller hoster.

Gjennom direkte kontakt når den syke har virus på hendene.

Gjennom indirekte kontakt med virus på håndtak, tastaturer etc.

Normalt går det 5-6 dager fra man er smittet, til man blir syk. Men dette kan variere fra null til fjorten dager. Nettopp derfor er to ukers stengning av Norge så effektivt. Og ser vi på kalenderen, så har vi vært heldig med tidspunktet:

Norge er foreløpig stengt frem til mandag 30. mars.



Så er det en arbeidsuke frem til påske.

Og derfra er det stengte arbeidsplasser til 14. april.



Med andre ord: Etter alt å dømme vil de 14 første dagene være svært effektive i å kvele korona-utbredelsen. Og skulle ikke det være nok kommer minst 14 dager til med minimal sosial kontakt via arbeidsplasser, skoler og barnehager.

Tallene fra Folkehelseinstituttet viser at de aller fleste smittede er på Østlandet: Viken, Oslo og Innlandet har totalt 360 av de 621 tilfellene på den usikre, men offisielle statistikken. Også det er godt nytt med tanke på å begrense spredningen, hvis folk holder seg hjemme og ikke reiser.

For mange var gårsdagens knallharde og koordinerte tiltak mot korona historien om et varslet sjokk. De inngripende tiltakene føles selvsagt sterkt, og det er lett å overse det viktige: Politisk handlekraft på tvers av partigrenser og kraftfulle grep er de beste nyhetene vi har fått om korona til nå.

Men noe gjenstår, og det er de økonomiske virkemidlene for å hindre at folk kommer tilbake til nedlagte arbeidsplasser. Også her er det viktig at tiltakene er kraftfulle, og det er litt illevarslende når statsminister Erna Solberg i alle debatter gjentar at det som kommer er strakstiltak som vil bli forsterket etterhvert.

Det vi trenger er kraftig kost og stimuli. Det er bra at Norges Bank allerede har vedtatt å sette ned rentene med 0,5 prosent, så nå må statsminister Erna Solberg følge opp. Opposisjonen har allerede sagt at de vil støtte omfattende tiltak.

Norges Bank sier det slik i sin rentebeslutning: - På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det kommer flere varsler om permitteringer og arbeidsledigheten forventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene, heter det.

Men statsministeren bør merke seg tillegget: - En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting.

Når har helsemyndighetene tatt grep, Norges Bank har fulgt opp, og hvis også finansminister Jan Tore Sanner og statsminister Erna Solberg følger opp, så kan fredag den 13. bli et lyspunkt, og ikke en ulykkesdag.

