Endelig jubel for Trøim - Borr Drilling  til værs etter emisjon

Borr Drilling-aksjen stiger med 30 prosent fredag morgen etter at selskapet hentet inn 300 millioner kroner i ny kapital.

Det gjeldstyngede selskapet selger unna rigger for å bedre likviditeten og har også klart å hente inn 30 millioner dollar i nye egenkapital til 0,65 dollar per aksje.

Det tilsvarer 300 millioner kroner i styrket kapital og en aksjekurs på 6,50 kroner.

Men aksjemarkedet jubler såpass mye for kapitalinnhentingen rett etter børsåpning, at det sender Borr-aksjen opp 30 prosent (kl 09.10) til over 7,80 kroner, godt over emisjonskursen. Rett etter åpningen var aksjen opp hele 55 prosent.

Garanti

Nettavisen har skrevet at Trøim er i store økonomiske vanskeligheter og neppe har penger til å stå for garantien i år på 13,9 millioner kroner til Vålerenga. Vålerenga kan selv være i økonomisk krise.

Vålerenga-investoren har likevel tegnet seg for 769.000 aksjer i Borr-emisjonen, om lag 5 millioner kroner. Han utvannes dermed gjennom kapitalutvidelsen, ettersom beløpet kun utgjør snaue 2 prosent.

Trøim eide før kapitalinnhentingen 8,3 prosent av det børsnoterte riggselskapet. Han eier nå 9,65 millioner Borr-aksjer, som fredag morgen har en verdi på 75 millioner kroner.

