Endelig kan nye E18 bygges

Arbeiderpartiets har stemt for nye E18. Det viser at samarbeid på tvers av partilinjene fungerer.

Av Helge Orten og Nils Aage Jegstad, stortingsrepresentanter fra Høyre og medlemmer av transportkomiteen

Dette er en kommentar. Det er skribentenes holdning som kommer til uttrykk.

Nå kan vi sammen realisere et av Norges største klima- og byutviklingsprosjekter.

Skal Norge nå klimamålene må vi kutte utslippene i transportsektoren. Det klarer vi ikke uten at de to største fylkene i landet er med og tar ansvar. Oslopakke 3-samarbeidet har vært helt avgjørende for den utviklingen vi har hatt i Oslo-regionen.

Tverrpolitisk samarbeid bærer frukter

Derfor jubler vi når Sverre Myrli og stortingsgruppen til Arbeiderpartiet søker samarbeid om Fornebubanen og nye E18. Det gir håp om at 30 års tverrpolitisk enighet om de store kollektiv- og veiprosjektene i Oslo-området kan fortsette. Sammen finner vi de beste løsningene - det har Stortinget vist i dag.

Mer enn bare utslippskutt

Kollektiv- og byutviklingssamarbeidet i Oslo og Akershus handler om å redusere utslipp. Men det handler også om byutvikling. Dette er noe Oslo har fått spesielt nytte av, noe som gjør det ekstra spesielt at Oslo-politikerne trekker stigen opp etter seg.

Hverdagen til alt for mange i Asker og Bærum er høy luft- og støyforurensning med stor trafikkfare. Det problemet ser ikke Oslo-byrådet, og det prøver de nå å sabotere.

Tunell er tingen

Oslos suksess i byutviklingen er å fjerne trafikken fra boligområder ved at den legges i tunell. Festningstunellen fjernet biltrafikken fra Aker Brygge og Rådhusplassen. Vålerengatunellen har sørget for en fantastisk byutvikling i Strømsveien. Uten Operatunellen hadde det ikke vært noe Sørenga eller Bjørvika.

Tuneller er fantastisk for byutviklingen. Det sørger for en klimavennlig bolig- og næringsutvikling, og det fjerner støy og trafikkfare fra boligområder.

Dobbeltmoral

Igjen vises dobbeltmoralen når de åpner for lokk og tuneller på Filipstad i Oslo, men står beinhardt på å nekte Asker og Bærum den samme muligheten.

Nå kan vi også bygge Fornebubanen. Strekningen knytter Fornebu i Bærum til Majorstuen i Oslo. Reisetiden blir på 12 minutter, og gir et fantastisk kollektivtilbud til områder med enorm boligvekst og næringsområder med mange arbeidsplasser.

Millarder tapt for Oslo-regionen

Uten Oslopakke 3 og E18, blir det ingen Fornebubane, og Oslo-regionen kan miste milliarder til kollektiv, sykkelveier og infrastruktur. Dette burde vært gode nyheter for Oslo byrådet, noe som gjør det desto mer uforståelig at Oslo-byrådet fortsatt står på bakbeina.

Raymond Johansen og Arild Hermstad ønsker fortsatt å strupe E18 og Fornebubanen. Vi håper Viken fylkeskommune, og Oslo kommune, legger konflikten bak seg, slik at vi kan kommer videre i forhandlingene. Ingen er tjent med flere uenigheter og omkamper. Nå må vi realisere alle de gode prosjektene.

Fra ubeboelig til beboelig

Tunnelene i Oslo har gitt titusener av innbyggere nattesøvnen tilbake, og åpnet for byutvikling i områder som i realiteten var ubeboelige. Nå ønsker Asker og Bærum de samme mulighetene. Det kan heldigvis bli en realitet nå som Arbeiderpartiet er ombord, men det er arrogant når Raymond Johansen ikke unner naboene det Oslo allerede har fått.

- Noe større enn oss selv

E18 er den mest trafikkerte Europaveien i Norge, og den går tvers igjennom bo- og arbeidskommunen til utrolig mange mennesker.

Oslopakkene er et resultat av at Høyre og Arbeiderpartiet i flere tiår har funnet sammen. Vår felles tro på kompromiss gjør at vi har vært med å bygge videre på noe som er større enn oss selv, og fått til en enorm utvikling i hovedstadsområdet - som hele landet har nytt godt av.

Det kan vi nå gjøre igjen, og det gleder vi oss til.