Endring i skatteoppkrevingen rammer kommunene

Ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til staten, mister kommunene ikke bare oppgaven og ansatte. Mange av dem taper også penger, skriver Nationen.

Det viser akkurat hvor dårlig idé det er å frata kommunene skatteoppkrevingen, mener Ap-nestleder og finanspolitiker Hadia Tajik.

– Regjeringen har ikke helt forstått den effektive driften av skatteinnkrevingen som mange kommuner har stått for. Det er ganske frekt å ta fra kommunene mer penger enn de har brukt, mener Tajik.

Hun mener kommunene står overfor en tøffere økonomisk virkelighet enn på lenge.

– Regjeringen har gjort tre ting som gjør det ganske vanskelig. Det er lavere inntektsvekst, de har strammet inn på eiendomsskatt, og de pålegger kommunene oppgaver som ikke er fullfinansiert. Nå kommer dette på toppen, ved at man trekker inn oppgaver og mer penger enn oppgavene har krevd. Da sitter kommunene igjen med veldig trang økonomi, sier hun.

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet bekrefter at enkeltkommuner vil tape på omleggingen.

– Bruken av kriterier som kommunene selv ikke kan påvirke, gir et rettferdig system. Det fører samtidig til at kompensasjonen eller trekket i en enkeltsak sjelden vil være identisk med det den enkelte kommunene faktisk bruker. Men summen for kommunesektoren samlet sett vil stemme, skriver han i en epost til avisa.

Ifølge Hiim vil dette jevne seg ut for den enkelte kommune når man ser ulike endringer i sammenheng over tid.

– Kommunene er robuste økonomiske enheter som i hovedsak er finansiert gjennom frie inntekter. De kan håndtere endringer i oppgaver og hvordan de blir finansiert, skriver han.

