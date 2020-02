Engelsk stjerneprofessor om norsk sluttdato: – Lykke til som rollemodell for Saudi-Arabia og Russland

Nick Butler har ikke tro på at avvikling av norsk oljenæring vil gjøre underverker for miljøet. Likevel kommer han med en advarsel til Norge.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Jeg ønsker dere lykke til dersom dere vil være rollemodeller for Russland og Saudi-Arabia. Noen andre kommer til å pumpe opp oljen. Det kommer aldri til å endre seg, sier Nick Butler.

Butler har en lang og imponerende CV, som blant annet inkluderer to år som spesialrådgiver for tidligere statsminister Gordon Brown i Storbritannia. I dag er King's College-professoren tilknyttet Financial Times som kommentator og er hyret inn for å kaste glans over offshore-konferansen ONS i Stavanger.

Energi-eksperten er ikke videre imponert over argumentene for å sette en sluttdato for den norske oljenæringen, slik flere norske partier, inkludert Rødt og MDG, tar til orde for.

– Om Norge setter en sluttdato eller ei, er opp til politikerne. Hva kommer utfallet til å bli? Ikke stort. Verden vil fortsette å bruke olje, enten vi liker det eller ikke. Alt Norge produserer i dag vil bli erstattet av en annen nasjon som helt sikkert ikke produserer med like lave utslipp. Men presset på Norge finnes, og det er behov for en debatt rundt temaet, sier Butler til Nettavisen Økonomi.

Johan Sverdrup er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel, med forventede ressurser på 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Feltet er ventet å produsere olje og gass i 50 år. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Tror Norge vil få problemer snart



I forrige uke sa både Equinors konsernsjef Eldar Sætre og fornybartopp Pål Eitrheim at de ikke var spesielt bekymret for konsekvensene av EUs nye European Green Deal. Planen innebærer at EU blir klimanøytralt i 2050 og reduserer utslippene med 55 prosent i løpet av de neste ti årene.

Butler, som nylig skrev i sin FT-spalte at planen representerer et fundamentalt skifte i europeisk energipolitikk, mener Norge bør være urolige.

– EUs Green Deal er en stor og alvorlig plan, som jeg mener har noen mangler. Den skaper et inntrykk av at en kan skape et rent Europa i en skitten verden, sier Butler, og fortsetter:

– Den mest sannsynlige konsekvensen av planen er at Europa ikke vil trenge like mye gass fra Norge som før, og at det kommer til å bli knalltøff konkurranse i det gjenværende gassmarkedet - som jeg tror at Russland kan dominere. De andre aktørene, som Norge, må finne nye markeder for gassen sin, sier Butler.

– Men, vil det være behov for norsk olje og gass i 2050?



– 2050 er lenge til. Jeg tror behovet vil være langt mer begrenset. De fleste sektorer beveger seg vekk fra olje og gass, men ikke alle. Denne oljen og gassen kan selvfølgelig komme være norsk, men ikke la olje og gass være fremtidens energieksport fra Norge, advarer Butler.

Energiekspert og professor Nick Butler mener Norge bør satse på neste generasjons fornybar energi, og mener norsk teknologi virkelig kan utgjøre en forskjell. Foto: Privat

Butler hyller Norges suksessrike oljehistorie de siste 50 årene, men mener det vil bli umulig å gjenskape fortiden i årene som kommer. Han mener Norge heller bør markere seg som et land som kan spille en rolle og tjene penger på energiomstillingen verden skal gjennom de neste tiårene.

– Det mest interessante spørsmålet er hvordan Norge kan bidra i omstillingen. Solenergi og vindkraft er bra, men skaper kun elektrisitet. Ikke alle sektorer kan bli elektrifisert. Et land som India har ikke kapasitet eller mulighet til å elektrifisere samfunnet med dyre elektriske løsninger. Så hvordan kan flere dras ut av fattigdom uten at det går på bekostning av miljøet, spør Butler.

Solenergi er i kraftig vekst verden over. Men verden trenger flere løsninger enn vindkraft og sol for å få bukt med klimaproblemene, mener Butler. Foto: Frank May (NTB scanpix)

Butler: – Fire trender vil påvirke oss

At den tradisjonelt oljetunge offshore-konferansen ONS nå vil samle toppnavn fra hele verden for å diskutere omstillingen fra olje til fornybar energi, er et tegn i tiden, ifølge Butler. I august inviterer den gigantiske oljemessen bransjefolk til å tenke og snakke høyt om hydrogen, havvind, karbonfangst- og lagring og vannkraft, i tillegg til olje og gass.

Energi-eksperten Butler mener fire trender vil prege verden i tiden fremover:

De geopolitiske endringene skjer i et tempo som verdens energiselskaper ikke er rigget for, ifølge Butler. Mens Europa tidligere var et kontinent som importerte mye energi fra Midtøsten og Nord-Afrika, går energibruken nå ned i Europa. I USA er etterspørselen mer eller mindre flat. I stedet er det i Asia at behovet for energi vokser mest, og slik vil det være de neste 50 årene i takt med befolkningsveksten på kontinentet, tror professoren.

– Den nåværende energi-industrien er ikke klar for dette skiftet. De 20 største energiselskapene i Europa har knapt en eneste representant fra Kina i styret engang, sier Butler.

OPEC, her ved Saudi-Arabias energiminister prins Abdulaziz bin Salman, har lenge avtalt kutt i oljeproduksjonen for å stabilisere oljeprisen på et høyere nivå. Foto: Leonhard Foeger (Reuters)

Etter mange tiår med liten eller ingen teknologisk forandring innen energisektoren, har teknologiutviklingen virkelig skutt fart de seneste årene, ifølge Butler. Måten USA utviklet skiferoljeproduksjon på med nesten horisontal oljeboring, har endret landet fra å være en stor oljeimportør til å bli en netto oljeeksportør. Professoren mener det betyr at USA blir mindre interessert i hva som skjer i Midtøsten. Skiferrevolusjonen blir trolig langt ifra den siste omveltningen verden får se, ifølge Butler.

– Personlig tror jeg at energilagring kommer til å gjøre fornybar energi billigere og bedre. Hvis vi kombinerer energilagring med vindkraft og solenergi, vil økonomien i fornybar energi blir snudd på hodet. Sol og vind kan kun skape umiddelbar energi i dag, som enten brukes eller forkastes. Hvis man kan spare energien og fordele utover når det er behov, vil det være revolusjonerende, sier Butler.

TEKNOLOGISKIFTE: Å utvinne skiferolje ble tidligere sett på som dyrt og vanskelig. De teknologiske endringene i begynnelsen av 2010-årene blir sett på som blant de største overraskelsene i oljehistorien. Her fra skiferoljeproduksjon i Kansas i 2012. Foto: Orlin Wagner (AP)

Professoren mener også at oljeprisen er oppsiktsvekkende lav, og at flere hendelser og pågående konflikter i verden egentlig taler for at den burde vært mye høyere. I dag er prisen på et fat brentolje rundt halvparten av det den var for seks år siden.

– Vi har en borgerkrig i Libya, konflikt mellom USA og Iran, uroligheter i Venezuela og en OPEC-avtale om å kutte produksjonen for å skru opp prisene. Resultatet? 53 dollar per fat. Det er veldig lite, sier Butler, som ikke har tro på at oljeprisen vil gå opp med det første.

Den største og mest gjennomgripende endringen verden og energibransjen står overfor, er likevel klimaendringene, mener Butler. Kull, olje og gass er pekt på som noe som må vekk - samtidig som store deler av verdens energibehov i dag og de neste tiårene vil dekkes av fossile brensler. Vi har dårlig tid til å skifte retning, mener professoren.

– Klimaendringene utgjør en stor risiko for verden, og jeg tror endringene vil ramme oss på en ujevn, umiddelbar og dramatisk måte. Mer enn vi tror, sier Butler.

