Engelsklærer (44) startet nettbutikk. Nå har hun en formue på 13 mrd.

Netthandel-gründeren ble denne uken kåret til Russlands rikeste kvinne.

Tatyana Bakalchuk (44) er firebarnsmor og tidligere engelsklærer. Hun er grunnlegger og administrerende direktør av nettbutikken Wildberries.

Den russiske versjonen av magasinet Forbes har denne uken kåret henne til Russlands rikeste kvinne, og anslår at hun har en formue på 1,4 milliarder dollar, skriver The Moscow Times. Det tilsvarer om lag 13 milliarder kroner.

I fjor tjente hun 400 millioner dollar, mens selskapet hadde en omsetning på 3,5 milliarder dollar. I 2018 hadde selskapet en omsetning på 1,9 milliarder dollar, ifølge amerikanske Forbes.

15.000 ulike varer

Nettbutikken tilbyr 15.000 forskjellige varer innen klær, kosmetikk, mat, elektronikk, bøker, helseprodukter, husholdningsartikler og leker.

Wildberries tiltrekker seg to millioner daglige besøkende i Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan. I fjor håndterte selskapet gjennomsnittlig 400.000 bestillinger daglig, skrev den amerikanske versjonen av Forbes i fjor.

Bakalchuk startet opp selskapet fra sin egen Moskva-leilighet i 2004 da hun var 28 år gammel. Da 28-åringen hadde mammapermisjon fra stillingen som engelsklærer, begynte hun å fundere på hvorfor det måtte være så vanskelig for nybakte mødre å handle klær til seg selv.

Dermed startet hun selskapet Wildberries. Hun fikk også hjelp fra ektemannen som sluttet i jobben som IT-tekniker.

Videresolgte varer kjøpt på nett

I begynnelsen kjøpte hun opp produkter fra den tysk nettbutikken Otto, tok bilder av produktene og videresolgte dem gjennom sin nyopprettede nettbutikk. Hun hyret inn egne budbringere som leverte varene i Moskva og næromliggende områder. Hun benyttet offentlig posttjeneste til å levere varer til andre steder i landet.

Etter hvert begynte hun å forhandle med merkeselskapene direkte, og droppet dermed det tyske mellomleddet Otto.

Var lite netthandel i Russland

Bakalchuk startet nettbutikken i en tid da netthandel var så å si fraværende i det russiske markedet, og hadde dermed lite konkurranse.

Selv i dag anses Russland for å være et relativt lite marked for netthandel. Den russiske netthandelen var verdsatt til 18 milliarder dollar, ifølge en rapport Morgan Stanley ga ut i september 2018. Wildberries hadde da en markedsandel på 4,7 prosent, ifølge amerikanske Forbes.