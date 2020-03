Det er enighet om krisepakken på Stortinget. Se pressekonferansen fra kl. 09.15 i videovinduet over.

SISTE: Det er enighet mellom partiene om en utvidet krisepakke for arbeidstagere og økonomien.

Ap, Frp, Sp og SV har stått sammen om ønsker en større krisepakke med mer støtte til permitterte og personlig næringsdrivende. Ifølge Dagbladet har det vært enighet mellom disse partiene siden søndag.

– Nå er det en bred enighet. Klokken 9 er det en redegjøring. Det er enighet om de viktige punktene, sier Jonas Gahr Støre (Ap) til TV2.

Enigheten består av bedre lønn for permitterte ansatte og krisepakke for selvstendig næringsdrivende. Flere forteller om bom stopp og det er ventet konkursras den kommende tiden.

Etter koronaviruset har slått innover norsk økonomi har regjeringen annonserte først en krisepakke på 6,5 milliarder kroner. Pakken besto for det meste av utsettelser av skatter og avgifter.

Søndag la statsminister Erna Solberg frem en ny krisepakke på 100 milliarder kroner i garanti- og lånordninger for næringslivet.

Les mer: Kraftig rentekutt i USA - Trump jubler

Ikke nok

Ettersom regjeringen bestående av Høyre, KrF og Venstre ikke har flertall er de nødt til å søke støtte fra opposisjonspartiene. De har foreløpig ikke vært fornøyd med tiltakene, og mener det skal være mer for å skjerme arbeidstagere og selvstendige næringsdrivende.

– Vi er ikke i mål. men jeg opplever det er vilje til å komme i mål, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Det har vært et sterkt ønske om å få en samlet pakke, og sørge for at det kommer raskt. Dermed har partiene forhandlet frem til klokken tre natt til mandag. Klokken 08.15 mandag begynte de forhandlingene igjen.

FORHANDLINGER: Siv Jensen (Frp) og Audun Lysbakken (SV) etter møtet med statsminister Erna Solberg (H) søndag. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

– Men vi tar en ekstra runde for å lande en samlet pakke, sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Permitteringer

Det er spesielt hvordan staten skal møte permitteringsbølgen som kommer som følge av koronaviruset. Flere bedrifter har allerede varslet at de vil permittere ansatte, og eksperter snakker om flere hundretusen nordmenn permittert.

– Vi har diskutert hvor fort permitterte arbeidstagere skal gå ned fra full lønn. Dette blir en brå overgang for folk. Vi forsøker å gjøre ting litt mindre hardt, sier Vedum til NTB.

Les også: Glem millimeter-rettferdighet for ansatte og redd de levedyktige arbeidsplassene

Ifølge Dagbladet har regjeringen og opposisjonen på Stortinget blitt enig om en pakke for selvstendig næringsdrivende. Detaljene er foreløpig ukjent.

Partiene skal være enig om å garantere 100 prosent lønn for alle permitterte de første 15 dagene.