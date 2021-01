Enkelt grep kan gi deg nesten 30 prosent mer i pensjon

Pensjonssystemet i Norge



Pensjonssystemet i Norge består av flere deler:

Folketrygd

Tjenestepensjon

Individuelle pensjonsordninger

En persons pensjonsinntekt kan komme fra en eller flere av disse kildene.

Folketrygd

Alderspensjon fra folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Ordningen sikrer alle en minste pensjonsinntekt. I tillegg sikres de yrkesaktive en pensjon som står i forhold til inntekten.

Tjenestepensjon

Dette er pensjonsordninger som er etablert for dem som deltar i yrkeslivet. For ansatte i privat sektor er innskuddspensjon det mest vanlige. Her sier loven at arbeidsgiver skal spare minst to og maksimalt syv prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. G er grunnbeløpet i folketrygden som tilsvarer 101.351 kroner per 1. mai 2020. Arbeidsgiver kan også velge å ha en tilleggsparing på inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12G.

Jobber du i offentlig sektor er det andre regler som gjelder. Fra 2020 ble det her innført nye regler for dem født etter 1962, der alderspensjonen tjenes opp med en grunnsats på 5,7 prosent av lønnen i inntektsintervallet 0–12 G. Det er en tilleggssats på 18,1 prosent for lønn du har mellom 7,1 og 12 G.

Individuelle pensjonsordninger

Dette er pensjonsordninger som den enkelte selv har etablert, eller som er utgått fra en tjenestepensjonsordning som vedkommende var medlem i.

Kilde: Finansportalen.no/ norskpensjon.no