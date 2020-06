Enorm økning i pappvinsalget under koronakrisen

Salget av pappvin økte med 44,9 prosent i koronaperioden fra midten av mars til utgangen av mai. Salget av vin på flaske økte med 12,9 prosent.

Det viser tall fra Arcus, skriver Dagens Næringsliv.

Arcus-ansatte har måttet arbeide ekstraskift og helger for å holde tritt med etterspørselen. Mye tyder på at nordmenn har lagt om sine drikkevaner i tiden med stengte restauranter og stengt svenskegrense ettersom konsumet av pappvin fortsatt er på et høyt nivå.

Les også: Vedtatt: Nå er Vinmonopolets åpningstider utvidet

Vin på kartong står fra før av for nærmere 60 prosent av salgsvolumet til Vinmonopolet.

(©NTB)

Derfor kjøpte denne karen en vin til nesten 50.000 kroner: