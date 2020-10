Enorm seersuksess for landskampen

Den avgjørende landskampen mellom Norge og Serbia knuste konkurransen.

Torsdag kveld var det landskampen som dominerte seertallene med en total på 980.000 seere på det aller meste.

- Dette er svært solide tall som viser den ukuelige optimismen som oppstår i befolkningen hver gang landslagsgutta står foran en avgjørende kamp. Seertallene er en opptur, resultatet en brutal nedtur, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Dessverre gikk ikke resultatet Norges vei.

I snitt var det 874.000 seere som fulgte kampen inkludert ekstraomgangene. Det ga en andel på 70,3 prosent av den kommersielle målgruppen i alderen 20-49 år.

TV 2 viser til at landslaget har fått nye fjes som skaper begeistring rundt laget.

– Vi har en ny generasjon spillere som begeistrer og fascinerer. Med rettighetene til landslaget helt frem til 2028 gleder vi oss til å følge laget videre. For den dagen vi får foten av bananskallet etter mer enn 20 år og heller tar steget inn i et mesterskap blir en jubeldag uten like, sier TV 2s sportsredaktør i en pressemelding.

Les mer: Leserne raser etter TV2-tabbe: - Det mest slue som er funnet på

Kraftig fall for NRK

Den store konkurrenten var NRK Debatten. Men debattprogrammet hadde ikke sjans mot fotballkampen, og opplevde et kraftig fall i seertallene.

På forhånd hadde programleder Fredrik Solvang satset på at «Haaland er ferdig med hattrickene sine når klokka er 21.20 sånn at du like gjerne kan bytte kanal», ifølge en tweet Solvang la ut like før sendingen.

Samtidig prøvde Solvang seg med en amerikansk vri, hvor han kopierte formatet fra den famøse debatten mellom Donald Trump og Joe Biden. Bare med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre som de to duellantene.

AMERIKANSK: Det var tydelig amerikansk preg på torsdagens sending. I stedet for den amerikanske uavhengighetserklæringen, var det riksvåpenet som preget bakgrunnen. Foto: NRK

Du kan se video av duellen øverst i saken.

Les mer: Fredrik Solvang overrasket alle: Tok en Trump/Biden-vri

Ifølge tall NRK har opplyst til Nettavisen var det 238.000 som så Debatten torsdag kveld, noe som gir en markedsandel på 16 prosent. Det er en kraftig smell sammenlignet med snittet for torsdagssendingene som er på 397.000 seere, og en markedsandel på 39 prosent.

Det tilsvarer et fall på 40 prosent.

– Det var jo en relativt viktig landskamp som gikk samtidig, så det påvirker nok gårsdagens tall ganske mye, skriver medieanalytiker Thomas Ingebretsen i NRK til Nettavisen.

Det nye formatet på NRK Debatten, med tydelig USA-inspirasjon, vekket imidlertid sterk interesse fra publikum - og fikk mye hyllest på Twitter.

Les også: Fredrik Solvang tar Facebook-grep: - Leit at det måtte bli sånn

– Vise amerikanerne

Den første presidentdebatten mellom Trump og Biden ble preget av rot og avbrytelser fra begge sidene. Den sittende presidenten fikk mest kritikk for sin adferd.

Den norske varianten var heller ikke spesielt rolig, men avbrytelser og rot var det lite av. Den ene gangen Solberg og Støre endte opp med å avbryte hverandre flere ganger, sa Solvang med streng stemme:

«Erna Solberg og Jonas Gahr Støre».

Da smilte både programleder og debattantene, og etter noen sekunder stillhet sa Støre: – Vi respekterer ordstyreren, og smilte bredt.

Les også: Lønnsfest i NRK: 99 ansatte får millionlønn

Enkelte foreslo at debatten burde oversettes til engelsk, slik at amerikanerne kunne se hvordan en debatt burde være.