Enorme forskjeller: Her får du julemiddagen billigst

En butikk er klart dyrest. Men så er spørsmålet om du skal ha det billigste på julaften. Sjekk ekspert-tipset!

Etter en ellevill priskrig på julerelatert mat, tar årets nest siste pristest i Nettavisen denne uka for seg julemiddagen.

I en handlekurv der innholdet består av julemat som pinnekjøtt, ribbe, lutefisk og relevant tilbehør blir prisforskjellene mellom billigst og dyrest 230 kroner - eller 23 prosent.

Særlig lutefisk drar opp totalprisen på Meny, den dyreste butikken. Det skyldes ifølge enhver.no, som lager pristesten for Nettavisen, at butikkene ikke har et rimelig alternativ for lutefisk - kiloprisen her spriker med 99 kroner.

- Det er vanskelig å sammenligne, siden det ikke er helt like merker og en del lokale forskjeller. Men vi konstaterer at de egne merkevarer er ganske like i kvalitet, sier Tom Ystaas i Enhver.no.

Billigst er Kiwi, men denne kjeden har nøyaktig samme pris som Extra og Rema på middagsvarene lutefisk, tynnribbe, pinnekjøtt og julepølse. Det er faktisk Meny som har billigst ribbe.

- Billigst er neppe best

Pølsemaker Bjørn Tore Teigen har deltatt i et utall kvalitetstester og har ekspertise på den norske julematen.

- Personlig, for lommeboka, kan det være OK med billig ribbe. Men det er jo litt rart å kjøpe norsk julemiddag til to pluss to til under 100 kroner, når du sliter med å komme under 100 kroner på hverdagsmiddagen.

Det er også et tankekors at folk kjøper mer enn de trenger, sier pølsemakeren, som kjøper ribbekjøtt fra Sørlandet til julemiddagen

- Jeg har en spesiell type ribbe fra Sørlandet. Den er fra litt større gris, og da får du litt større ribbe, som passer bra når vi er tolv til bords på julaften. Jeg vil gjerne vite at dyra har fått bra fôr og at dyrevelferden er god - det betyr noe for meg.

ENORME FORSKJELLER PÅ PINNEKJØTT: Pølsemaker Bjørn Tore Teigen råder til å unngå det billigste pinnekjøttet. - Der er det mye bein og ribben, advarer han. Foto: Morten Holm / Scanpix Foto: Morten Holm (NTB scanpix)

- Mye bein i billigkjøttet

Ribba som Teigen kjøper koster 149 kroner kiloen og er kjøpt på Meny.

- Det er det verdt på julaften. Mange bruker jo mer på det de har i glasset enn på tallerkenen julemiddagen. Frilandsgris spiser det som er naturlig, og det betaler jeg gledelig litt mer for.

Det er lite stor forskjell på ribbekvaliteten fra 60-100 kroner kiloen, mener pølsemakeren. Pinnekjøttet varierer enda mer i pris, og her skal du unngå de billigste variantene, råder kjøtteksperten:

- Man betaler nok ekstra for kjøtt fra lam som har gått i lokale dalfører og sånt - da har du en historie å fortelle når du serverer det, uten at kjøttet nødvendigvis er spesielt mye bedre. Men de billigste variantene er mye bein og ribbein. Du får mer når du går litt opp i pris, men jeg har også sett pinnekjøtt til 500 kroner kiloen som definitivt ikke er verdt det.

Her er juleukas priser: