Enorme pengegaver til Smiths venner – styreleder avviser gavepress

Mottok over 120 millioner kroner i gaver i fjor. Hvert voksne medlem ga nesten 20.000 hver.

Brunstad Christian Church, på folkemunne kalt Smiths venner, er kjent for å være en pengemaskin: En SSB-analyse fra 2019 viser at Brunstad Christian Church (BCC) var blant organisasjonene i Norge som mottok mest pengegaver totalt.

Kun seks organisasjoner mottok større pengegaver: SOS-barnebyer, Plan Norge, Leger uten grenser, Redd barna, Pinsebevegelsen og Røde kors. Listen er basert på 2016-tall. Da mottok Smiths venner 23.000 kroner per medlem. I 2019 var snittet 19.747 per medlem, ifølge styreleder Berit Hustad Nilsen.

– Finnes det en form for gaveplikt som medlem av BCC?

– Alle gavebidrag til BCC er basert på frivillighet. Dette er et grunnleggende premiss for alt vi arbeider med. Som i de fleste andre frivillige organisasjoner, bidrar medlemmene i det omfang de kan, slik at felles kostnader dekkes inn, sier Hustad Nilsen til Nettavisen Økonomi.

Store gaveinntekter – men lavere enn foregående år

Trossamfunnets årsrapport er ikke klar, men BCC har fått oversikt over gavesummene: Den viser at foreningen og lokalmenighetene til sammen tjente 123,1 millioner kroner i gaveinntekter. Organisasjonen hadde 8.513 medlemmer i 2019, ifølge SSB, 278 flere enn i 2018.

Organisasjonen mottok totalt 42,1 millioner kroner fra privatpersoner bosatt i Norge innenfor skattefradragsordningen i fjor. I tillegg støttet norske bedrifter trossamfunnet med 1,7 millioner kroner. Gavene fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner utgjorde 60 prosent av BCCs totale inntekter i 2019.

Trossamfunnet har totalt 19 lokale menigheter, som mottok til sammen 64,5 millioner kroner fra privatpersoner via skattefradrag og 14,8 millioner fra bedrifter.

TUSENVIS: Brunstad Christian Church hadde over 8.500 registrerte medlemmer i 2019. Her fra påskestevnet i fjor. Foto: BCC

I årsregnskapet for 2018, står det at BCC-konsernet mottok til sammen 389,1 millioner i gaver og kollekt i 2018 og 337,4 millioner i 2017. Hustad Nilsen mener den vesentlig lavere økonomiske støtten fra 2019 sammenliknet med foregående år var som forventet.

– Den store givergleden blant BCCs medlemmer er et utslag av en ekstraordinær innsamling de siste ti årene. I denne perioden har både BCC og lokalmenighetene snudd økonomien fra nærmest tom kasse til bærekraftig økonomi, og har nå god egenkapital. Den langsiktige planleggingen gjør at gaveresultatet for 2019 er som forventet, noe lavere enn de foregående årene, sier styrelederen.

Ikke påvirket av negative presseoppslag

I flere artikler i fjor skrev Nettavisen Økonomi om hvordan Arbeidstilsynet forsøkte å sette en stopper for det omfattende dugnadsarbeidet til medlemmene i Smiths venner.

Direktoratet for arbeidstilsynet mente imidlertid at dugnadsarbeiderne, som i disse tilfellene var tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet i Horten, ikke hadde gjort noe galt.

Også TV2 og flere lokalaviser skrev om penge- og dugnadspress innad i foreningen og i menighetene - noe BCC avviste. To medier ble felt i PFU for omtalen.

Styreleder Hustad Nilsen avviser at den negative oppmerksomheten har bidratt til at gaveinntektene ble mer enn halvert fra 2018 til 2019.

– Vi synes det er bra at Arbeidstilsynet gjør jobben sin, og er veldig fornøyd med full seier til de frivillige. Selv om det er krevende når noen medier vinkler saker negativt, så er vi glade for at PFU ga oss medhold i våre klager. Vi opplever at medlemmene ikke lar medieoppmerksomheten påvirke givergleden eller innsatsviljen. Tvert imot har gavenivået vært som forventet også i 2019, sier Hustad Nilsen.

Glad for solid egenkapital

Tirsdag skrev Nettavisen Økonomi at misjonsorganisasjoner som Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband slet kraftig som følge av stengte gjenbruksbutikker og lavere inntekter.

BCC-styreleder Hustad Nilsen sier at hun er glad for at trossamfunnet i flere år har tenkt langsiktig økonomisk.

– Det hadde vi stor nytte av da en slik krise som koronapandemien slo inn. Vi har gjennom flere år rustet oss både økonomisk og teknologisk, så de siste månedene har vi faktisk utviklet oss raskere enn noen gang, sier hun.

INTERAKTIVT: Styreleder Berit Hustad Nilsen i BCCs interaktive studio. Foto: BCC

Trossamfunnet fikk kort tid etter korona-nedstengingene var et faktum planlagt og bygd et interaktivt studio slik at forkynnelsen kunne fortsette som før.

– Dette ser vi frem til å utvikle videre, også når samfunnet sakte, men sikkert, åpnes opp igjen, for det er viktig for oss å kunne samles om vår kristne tro, sier Hustad Nilsen.

