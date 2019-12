Enorme priskutt gir full forvirring i julebutikkhyllene

Juleprisen raser hos lavpriskjedene. Det skaper noen gigantiske prisfeller du definitivt bør unngå.

Julepriskrigen er veldig godt i gang, med kraftige priskutt både mandag og tirsdag denne uken. Det har ført til noen svært uvanlige utslag i butikkhyllene.

Hvis du velger feil varer, kan du dermed få på en kjempestor smell.

Blant annet selger Kiwi en 193 grams pose Nidar julemarsipan til 10,50 kroner etter store priskutt mandag og tirsdag. For noen uker siden kostet det samme varen nesten 60 kroner.

Dette prisraset bør være svært godt nytt for marsipanglade nordmenn, men det er ikke alle varene som har hatt en like stor nedgang. En pose Nidar julemarsipan på 130 gram, en helt identisk produkt med lik innpakning og innhold, bare en tredjedel mindre, selges også på Kiwi. Den kostet tirsdag 39,90 kroner, altså fire ganger så mye, selv om du får mye mindre i posen.

Den store posen har en kilopris på 54 kroner, mens den lille har en kilopris på 307 kroner, seks ganger så mye.

Kritisk gjerrigknark

Nettavisen tar kontakt med Rune Nikolaisen, som driver nettsiden Gjerrigknark.com. Han blir overrasket når han hører om de store forskjellene.

GJERRIGKNARK: Rune Nicolaisen mener at butikkene må holdes ansvarlige for at prisene blir riktige

- Herregud, dette viser i alle fall at du må ser på prisskiltene i butikkene i alle fall, sier han til Nettavisen.

Nikolaisen tror mange kan gå på en smell når to så like produkter selges til så ulik pris.

- Jeg tror at problemet er at mange ikke ser så nøye på listene over hvilke varer som er kuttet og tar kanskje med seg feil produkt. Fra dagligvarekjedenes side er det kanskje en smart taktikk, sier Nicolaisen syrlig.

Han mener at dagligvarekjedene bør unngå dette.

- Jeg ser ikke helt poenget med at de skal selge dette produktet i to forskjellige størrelser, spesielt når den største er billigere. Det skaper bare forvirring, og kan føre til at folk føler seg lurt.

- Jeg skal ikke si at kjedene gjør dette bevisst, men det er en stor fare for at kundene tar feil. Det som er helt sikkert, sier han.

En del av priskrigen

Kiwi forklarer på sin side prisforskjellene med at den ene varen er en del av priskrigen og den andre ikke.

- Den ene varianten er blitt presset lavere og lavere. Da kan man få litt rare priser som dette. Det er ikke alle julevarene som er presset pris, mens enkelte produkter er ekstremt presset, sier Nora Helgesen, kommunikasjonrådgiver i Kiwi, til Nettavisen.

- Er det ikke veldig forvirrende for kundene?

- Dette kan dessverre skje når det er så ekstremt som nå. Det lønner seg selvfølgelig å kjøpe den billigste varianten.

- Hvorfor kunne dere ikke kuttene prisen på den andre varen også?

- Det er bare noen varer som blir ekstremt presset og det følger vi med på. Det er mange hundre varer å følge med på.

- Men forvirrer der kundene med vilje, slik Nikolaisen lurer på?

- Nei, det gjør vi ikke. Vi er helt åpne med prisforskjellene, og det er tydelig prismerking, sier Helgesen.

Andre varer

Selv om marsipanposene er ekstremt eksempel, er det mange andre varer der enn større forpakning er billigere enn en mindre, spesielt nå i disse julepristider. For eksempel selges 460 gram Fjordland Risgrøt til 13,40 kroner, mens den tilsvarende pakningen på 970 gram koster 12,60 kroner. En kilo hvetemel fra Møllerens koster ni kroner, akkurat like mye som den tilsvarende pakningen med to kilo hvetemel.

BILLIG OG BILLIGERE: Den største pakken risgrøt (til høyre) koster mindre enn den lille. Foto: Halvor Ripegutu

- Det finnes mange sånne eksempler. Det kan hende at folk tar med seg feil vare fordi de ikke tenker over det, og taper masse penger, sier Nikolaisen.

Han mener det dermed er ekstra viktig for kundene å være bevisste på hva de kjøper.

Man må være veldig på tå hev enn vanlig. Det blir mer ansvar for forbrukerne som er på jakt etter de gode tilbudene, sier han.