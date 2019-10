EØS-avtalen: - Usikkerhet det siste vi trenger

Hovedorganisasjonen Virke liker svært dårlig at Fellesforbundet vil utrede alternativer til EØS-avtalen.

Det mektige Fellesforbundet avholdt onsdag morgen avstemning om EØS-avtalens fremtid på forbundets 8. ordinære landsmøte. Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor.

Et flertall på 300 delegater stemte for å gå for en EØS-utredning i offentlig regi. Her skal man blant annet se på hvordan de faglige rettighetene til arbeidstakersiden bedre kan forsvares innenfor rammen av EØS-avtalen.

Flertallet ønsker mer kunnskap om alternativene til EØS, men har ikke tatt stilling til ja eller nei til EØS. Virke er likevel bekymret for retningen.

Alvorlig

- Virke ser alvorlig på Fellesforbundets vedtak om å utrede EØS-avtalen. Dette skaper usikkerhet om avtalen, og er det siste vi trenger. Vi må bruke tiden vår på hvordan vi skal omstille norsk arbeidsliv og skape nye jobber, ikke skape usikkerhet.

- På vegne av næringslivet vil vi advare på det sterkeste mot politikk som vil ta Norge ut av EØS-avtalen, sier adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en uttalelse.



Han mener lærdommen fra brexit, britenes uttreden av EU, er at man ikke bare kan erstatte deltakelse i det indre markedet med en handelsavtale.

- Virke ser snarere behov for å bruke den europeiske samarbeidsarenaen mer aktivt, ikke minst innen miljø og klimapolitikk, regelutvikling knyttet til den digitale økonomien og kampen mot sosial dumping, sier Horneland Kristensen.

Virke advarte også i september på det sterkeste mot at Norge sier opp EØS-avtalen.





Fakta EØS-avtalen ↓ Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) er et samarbeid inngått mellom Den europeiske union (EU) og tre av fire medlemsstater i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA).

Det overordnede målet med avtalen er å knytte land som står utenfor EU til EUs indre marked. EØS-reglementet trådte i kraft 1. januar 1994.

Foruten deltagelse i det indre marked, omfatter EØS-avtalen også samarbeide innenfor forskning, utdannelse, miljøvern, sosiale spørsmål og kultur. Avtalen omfatter imidlertid ikke fisk og landbruk.

Opp mot 50 milliarder

Virke hadde fått Ny Analyse til å vurdere de økonomiske konsekvensene av en utmeldelse. Og analysen viser at en norsk utmelding kan komme til å koste minst 48 milliarder i tapt produksjon. Dette tapet gjelder bare det første året alene.

– Vi har partier i dette landet som vil skape en norsk brexit med tap av milliarder i verdiskapning som konsekvens. På vegne av næringslivet vil vi advare på det sterkeste mot politikk som vil ta Norge ut av EØS-avtalen, uttalte Horneland Kristensen i en pressemelding for en måned siden.

Den samlede verdiskapningen i Norge (BNP - bruttonasjonalproduktet) reduseres med 1,3 prosent i et såkalt moderat alternativ hvis vi dropper EØS-samarbeidet. Nedgangen er langt over halvparten av et normalt BNP over tid i Norge. En normal årlig verdiskapning i Norge fremover anslås til ca. 2 prosent.

Ingen alternativer

Adm. direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri er derimot ikke spesielt bekymret for dagens vedtak. Han ville ikke selv ha jobbet hardt for en utredning, men den tidligere statssekretæren i Miljøverndepartementet (Ap) legger vekt på at vedtaket er i tråd med det ledelsen i Fellesforbundet ønsker.

- Det er aldri noe negativt å utrede ting, for da får man frem kunnskap. Jeg tror en utredning vil klargjøre konsekvensene på en tydeligere måte, at det antakelig er ingen alternativer som sikrer norske eksportbedrifter like gode vilkår, sier Lier Hansen til Nettavisen Økonomi.

Han er ikke primært opptatt av tollbarrierene ved en utmelding, men alt det plunder og heft norske eksportører vil oppleve når de frakter varer gjennom Europa.

Får hjelp

- Og det siste poenget er hvis vi får en internasjonal handelskrig. Da får vi som et lite land hjelp av EU som vi ikke hadde fått uten en EØS-avtale, sier Hansen.

- Hvis en handelskrig smitter over på EU-systemet, for eksempel på stål, har vi veldig nytte av EØS-avtalen. Da får vi beskyttelsestiltak som ikke kan undervurderes.

SER FREM TIL UTREDNING: Adm. direktør Stein Lier Hansen i Norsk Industri mener en utredning om EØS vil utelukke andre alternativer. Arkivfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

- Så du frykter ikke at dette bare er starten på en prosess i Ap mot en EØS-utmeldelse?

- Nei, jeg gjør ikke det. Undersøkelser vider at støtten til EØS aldri vært større. Ap står grunnstøtt på EØS-avtalen, og det er et ganske betydelig flertall i LO, svarer industrilederen.

- Hvor ille vil det være for dine medlemsbedrifter hvis vi sier opp EØS-avtalen?

- Jeg vet det vil skape en enorm usikkerhet de fleste av medlemmene. Vi kan ikke skape en like god avtale gjennom en handelsavtale.

- Igjen, det handler ikke bare sikre om å seg mot tollmurer, men å unngå plundrer og heft. Det er bare å se på utredningene fra England og det som vil oppstå av køer, sier Lier Hansen.

Vil ut

Et mindretall på 218 delegater på Fellesforbundets landsmøte ønsket å utrede hvordan Norge skal forlate EØS og hvilke alternativer til medlemskapet som finnes. Dette mindretallet beskriver EØS-avtalen som en lavlønnskonkurranse, og de vil ut av EØS-samarbeidet.

Både Fellesforbundets leder Jørn Eggum, LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ønsker alle å beholde EØS-avtalen.

Gabrielsen var imidlertid i februar frustrert over at arbeidsgiverne tar omkamper om EØS-avtalen gjennom rettsapparatet. Det skapte frustrasjon blant medlemmene.