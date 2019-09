EØS-frykt: Rapport viser gigantskrell for Norge

Verdiskapningen kan falle med rundt 50 milliarder i året hvis vi sier opp EØS-avtalen. Hovedorganisasjonen Virke advarer på det sterkeste mot EØS-motstanderne.

Virke, som representerer 21.000 bedrifter, har fått analyse- og utredningsbyrået NyAnalyse til å anslå konsekvensene av en norsk brexit, eller en «noxit» om man vil. Det betyr at Norge går ut av dagens EØS-avtale og står uten tilsvarende handelsavtaler.

Analysen tar utgangspunkt i en studie tidligere i år, som så på de økonomiske konsekvensene av brexit for Storbritannia. Forutsetningen i denne analysen er helt hypotetisk at Norge er ute av EØS-avtalen allerede for budsjettåret 2020 (helt uaktuelt, red.anm.).

Og analysen viser at en norsk utmelding kan komme til å koste minst 48 milliarder i tapt produksjon. Dette tapet gjelder bare det første året alene.

Den samlede verdiskapningen i Norge (BNP - bruttonasjonalproduktet) reduseres med 1,3 prosent i et såkalt moderat alternativ hvis vi dropper EØS-samarbeidet. Nedgangen er langt over halvparten av et normalt BNP over tid i Norge.

Advarer på det sterkeste

Virke har merket seg at ved høstens kommunevalg, stemte en av fire velgere på partier som ønsker Norge ut av EØS: Senterpartiet, SV og Rødt.

– Vi har partier i dette landet som vil skape en norsk brexit med tap av milliarder i verdiskapning som konsekvens. På vegne av næringslivet vil vi advare på det sterkeste mot politikk som vil ta Norge ut av EØS-avtalen, sier adm . direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en pressemelding.

Verdien av vår eksport vil ifølge analysen kunne falle med 9,4 prosent, eller ca. 80 milliarder kroner i 2020. Importen spås å går ned med 8 prosent. Det tilsvarer ca. 93 milliarder kroner neste år.

Likheter

Ved en norsk utmeldelse av EØS vil likheten med en brexit være at Norge forlater det indre markedet i Europa. Det betyr ifølge Virke brudd i handelsforbindelser, det blir slutt på fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital med de 28 EU-landene.

– EØS-avtalen regulerer det norske økonomiske forholdet til EU og gir norsk næringsliv forutsigbarhet og mulighet til å selge sine varer og tjenester. Dette er avgjørende for å sikre økonomisk vekst og velferd i Norge, sier Horneland Kristensen

Senterpartiet, Rødt og SV har programfestet at de vil erstatte EØS-avtalen med handelsavtaler. Virke-sjefen er skremt.

Skremmende forenkling

– Det er en skremmende forenkling. Lærdommen fra brexit er at det er ikke bare å erstatte et medlemskap med en handelsavtale. En handelsavtale var svaret til Boris Johnson også, men bare se på det kaoset som utspiller seg nå. Vi trenger en debatt om konsekvensene av norsk EØS-utmeldelse, sier han.

Horneland Kristensen mener fordelene ved EØS-samarbeidet underkommuniseres. Mange av lovene og EØS-reglene er positive innenfor områder som forbrukerrettigheter, personvern, bærekraft, samt innovasjon og kompetanse.

Ny Analyse konkluderer med at Norge vil kunne opprettholde råvarebasert eksport hvis vi dropper EØS. Andre markeder vil imidlertid kunne overta deler av eksportproduksjonen. Det er en for øvrig usikkerhet usikkerhet i analysen som tilsvarer 10-12 milliarder kroner i året.

Eksperter i villrede

EØS-analysen kommer i forbindelse med den seneste konjunkturrapporten til Virke, den forrige rapporten kom i juni. I denne rapporten er hovedorganisasjonen som mange andre opptatt av renteutviklingen.

Landets renteeksperter er uenige om Norges Bank torsdag setter opp styringsrenten fra 1,25 til 1,50 prosent eller lar den være uendret. Virke mener mye taler for en lavere rentebane fra Norges Bank. Det vil si at rentene fremover ikke blir så høye som man hadde sett for seg.

Hovedorganisasjonen viser til at Norges Banks regionale nettverk venter lavere vekst fremover. Det er svakere vekstutsikter internasjonalt, vi har en forestående Brexit, samt opptrappingen av handelskrigen mellom USA og Kina.

Det går greit

Men skulle det bli en renteøkning torsdag på 0,25 prosentpoeng, mener Virke at de fleste av oss klarer økningen greit. En slik renteøkning tilsvarer i gjennomsnitt om lag 0,25 prosentpoeng av de inntektene husholdningene rår over etter skatt. Det er til sammenlikning mye mindre enn det vi fikk i økte strømutgifter i fjor.

Når det gjelder utsiktene for norsk økonomi i år, trekker oljeinvesteringene opp veksten. Internasjonalt ser det derimot dårligere ut. Neste år ser Virke for seg en enda svakere vekst hos våre handelspartnere. Vår økonomi får mindre drahjelp fra oljesektoren.

Alt i alt ligger det an til en noe svakere investeringsvekst og noe svakere eksportvekst i 2020, men en god konkurranseevne. Forbruksveksten kan bli litt sterkere.