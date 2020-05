Equinor-ansatte om oljekrisen: – Frykter permitteringer og oppsigelser

Koronaspredning og oljepriskollaps blir blytungt for Equinor, tror analytikerne. Nå frykter de ansatte for framtiden.

Torsdag morgen legger det som målt i omsetning er Nordens største selskap frem resultatene for de første månedene av 2020. Equinor har allerede meldt at to tredjedeler av utbyttet forsvinner og at selskapet har satt i gang et omfattende spareprogram.

Bakteppet er en brutalt lav oljepris og usikkerhet hva gjelder spredningen og omfanget av covid-19. Mange av de ansatte på hjemmekontor, landanlegg og oljeplattformer offshore lurer på hva som vil skje videre, med oljenedturen fra 2014 til 2016 friskt i minne.

– Vi frykter permitteringer og oppsigelser. Det er et av spørsmålene vi snakker mye om, og vi ser rundt oss at konkurrentene våre permitterer og ser på oppsigelser. Det har ikke kommet på bordet til oss sentrale tillitsvalgte, men det snakkes om. Fortsetter situasjonen slik den er nå, er vi forberedt på at det kan skje, sier Per Martin Labråthen, hovedtillitsvalgt fra Industri Energi i Equinor, til Nettavisen Økonomi.

– Vi er inne i en veldig spesiell tid, som vil påvirke oss ansatte, som vil påvirke oss ansatte, selskapet og næringen langt inn i fremtiden. Vi har vært i tett dialog med ledelsen gjennom hele perioden. Vi må snu alle steiner, og tiltakene og kostnadsforbedringene vi har gjort i selskapet siden oljenedturen i 2014 startet, gjør at vi er godt rustet til å møte krisen, sier Hallstein Tonning, tillitsvalgt for Lederne i Equinor.

Konsernsjef Eldar Sætre og Equinor har så langt klart å unngå permitteringer og oppsigelser. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Advarer for å skjære for dypt med sparekniven

Onsdag leverte en av Equinors største konkurrenter i Norge, Kjell Inge Røkkes Aker BP, smertefulle resultater for første kvartal. Analytikere som følger Equinor, spår et justert resultat på 2,04 milliarder dollar for første kvartal - mer enn en halvering fra samme periode i fjor.

Tillitsvalgt Labråthen er glad for at Equinor tar grep for å sikre driften i en vanskelig tid, men advarer mot å gå for langt i å kutte kostnader og effektivisere selskapet. Den tillitsvalgte prosessteknikeren mener tidligere sparetiltak har gått på bekostning av leverandørindustrien og rekrutteringen av unge talenter.

– For fem år siden kjempet vi hardt imot utkontraktering innenfor en del områder. Det viste seg at det ikke var så økonomisk lukrativt som ledelsen hadde trodd, sier Labråthen og fortsetter:

– Vi sluttet også å ansette lærlinger i en periode, og det gikk utover skolevesenet. Yrkesskoleklasser ble lagt ned, for eksempel i Hammerfest-området. Det er viktig at vi ikke havner i en slik situasjon igjen.

IKKE FOR DYPE KUTT: – Når vi skal ta selskapet inn i et grønt skifte, er vi avhengig av tilgang på kloke hoder med alt fra fagutdanning til høyskoleutdanning som ønsker å gå inn i selskapet. Vi må være attraktive for de unge, sier tillitsvalgt Per Martin Labråthen i Industri Energi i Equinor.

Konserntillitsvalgt Owe Ingemann Waltherzøe i Safe mener Equinor ikke har råd til å skvise leverandørindustrien når håndbrekket trekkes opp.

– Vi har gjennom flere år pint leverandørene våre så kraftig, særlig blant catering- og ISO-arbeiderne, at det er særdeles lite å gå på der. Vi bør være forsiktige med hva vi gjør fremover. Å pine dem ytterligere nå, er ris på egen bak. Plutselig står vi med nye, flotte prosjekter uten at noen kan utføre dem, sier Waltherzøe.

Hvordan kutte 33 milliarder?

I mars meldte Equinor at selskapet må kutte 33 milliarder i investeringer, leteaktivitet og andre driftskostnader for 2020. Konserntillitsvalgt Waltherzøe sier at konsernledelsen har utfordret de tillitvalgte til å finne sparetiltak, og sier han i hvert fall kan utelukke lønnen til de ansatte.

– Jeg har aldri fått svar fra ledelsen på nøyaktig hvor stor andel av konsernets totale kostnader som går til lønn til offshorearbeidere. Men jeg har gjort noen egne utregninger, og har kommet fram til at lønnen står for en forsvinnende liten andel, sier Waltherzøe, som heller ville kuttet i det han kaller rigide interne innkjøpsregler og overveldende dokumentasjonskrav.

Waltherzøe er selv en del av Equinors kriseteam, og mener konsernet har håndtert smittesituasjonen godt ut ifra forholdene. Han mener imidlertid at mange ansatte fra utlandet har ment seg forskjellsbehandlet på grunn av ulik tolkning av karantenereglene.

– Flere av de ansatte reagerte på at ansatte fra enkelte nasjonaliteter kunne fly direkte fra Sverige eller Polen og gå på jobb offshore, mens ansatte fra Danmark har måttet sitte i 14 dagers isolasjon på et hotell. Slik er det fortsatt, og jeg regner med at det blir sett på, sier konserntillitsvalgt Waltherzøe.

