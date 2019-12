Equinor dropper ilandføring av olje og gass fra Johan Castberg-feltet

Knuser finnmarkingenes drøm om oljeterminal.

Saken oppdateres.

Det fremgår av en melding fra Equinor.

Equinor hadde planer om en fullskala oljeterminal for Barentshavet, men i fjor ble den lagt bort, og en ny studie med alternative løsninger for omlasting av olje fra Barentshavet via skipsanløp i Finnmark igangsatt. Det er studert flere løsninger som innebærer oljeomlasting fra skip-til-skip i fjord, eller ved et kaianlegg. Ingen av disse er lønnsomme.

- I en krevende periode for industrien har vi klart å utvikle Johan Castberg til å bli et lønnsomt prosjekt, men vi har ikke klart å utvikle en lønnsom eksportløsning for Castberg-oljen som inkluderer en terminal på Veidnes. Partnerskapet avslutter derfor arbeidet knyttet til oljeomlasting for Johan Castberg i Finnmark, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Anders Opedal i Equinor.

Equinor skriver at studiene har tatt høyde for nåværende og framtidige volum. Tapet før skatt fra Johan Castberg og Goliat er beregnet til 3,6 milliarder kroner sammenliknet med oljeeksport direkte til markedet. I et storvolumscenario, som inkluderer annen olje fra Barentshavet, er det økonomiske tapet beregnet til 2,8 milliarder kroner før skatt.

- For partnerskapet er det viktig at petroleumsvirksomheten bidrar til å skape lokale ringvirkninger. Vi har virkelig snudd hver stein for å finne økonomisk gjennomførbare løsninger for en terminal, men har ikke funnet grunnlag for å fortsette med prosjektet. Vi vil likevel fortsette arbeidet med å sikre lokale ringvirkninger og arbeidsplasser fra feltet både i utbyggings- og driftsfasen, sier Opedal.

