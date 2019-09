Equinor framskynder produksjonsstarten på Johan Sverdrup-feltet

Equinor og deres partnere planlegger å starte opp produksjonen på Johan Sverdrup-feltet en måned tidligere enn planlagt.

– På denne tiden i fjor framskyndet vi den forventede produksjonsstarten på Johan Sverdrup til november 2019. Når vi nå går inn i den siste etappen av prosjektet, mener vi at det er mulig å starte produksjonen inntil én måned tidligere, sier Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, i en pressemelding.



Mandag ga Oljedirektoratet samtykke til oppstart på Johan Sverdrup, som er blant de største oljefeltene på norsk sokkel. I første fase er den daglige produksjonen estimert til 440.000 fat, mens den på topp antas å nå 660.000 fat.

Equinor samarbeider med Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total om feltet, som er ett av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet.

Prosjektet er nå i en fase hvor de fullfører testingen av utstyret og systemene som kreves for at hele feltsenteret, fire plattformer og tre gangbroer samt tilhørende moduler skal fungere og yte som én installasjon. Hvis denne testingen er vellykket, regner Equinor med å kunne starte produksjonen i oktober.



– Ut ifra det gjenværende arbeidsomfanget vi kjenner til, blir vi stadig sikrere på at vi snart kan starte produksjonen fra Johan Sverdrup. Med tanke på størrelsen på feltutbyggingen vil det imidlertid alltid være fare for at vi i den siste testfasen kan støte på uforutsette problemstillinger som forlenger oppstartsperioden. Vi vil starte produksjonen når det er trygt og tilrådelig å gjøre det, sier Opedal.

