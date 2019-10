Equinor har bestemt seg: Bruker 5 milliarder på Hywind Tampen

Equinor og partnerne på feltene Snorre og Gullfaks har tatt den endelige beslutningen om å investere i Hywind Tampen, verdens største flytende havvindpark.

Hywind Tampen skal forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen med strøm, og investeringen vil ligge på rundt fem milliarder kroner.

– Vi har jobbet systematisk med flytende havvind i nesten 20 år. Snorre- og Gullfaks-partnernes beslutning bidrar til å ta denne teknologien et viktig steg videre. Cirka 80 prosent av verdens vindressurser ligger på dypt vann, og flytende havvind kan spille en viktig rolle i energiomstillingen. Dette innebærer store muligheter for norsk industri, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Statsministeren deltar i overleveringen

Statsminister Erna Solberg (H) skal fredag delta på overleveringen av planer for utbygging og drift.

Statsforetaket Enova har tidligere gitt tilsagn om støtte på rundt 2,3 milliarder kroner til utbyggerne. Næringslivets NOx-fond har også besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner. Til sammen vil investeringen være verdt i underkant av 5 milliarder norske kroner.

Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp i året, tilsvarende utslippene fra 100.000 personbiler. Parken vil bestå av elleve vindturbiner med en samlet kapasitet på 88 MW.

Ifølge en studie fra konsulentselskapet Multiconsult, kan Hywind Tampen-prosjektet gi arbeid tilsvarende 1.550 til 3.000 årsverk til norsk næringsliv gjennom prosjektets levetid. Havvind-parken skal opereres fra Equinors kontorsted i Bergen, og oppstart planlegges i slutten av 2022. Som Nettavisen Økonomi tidligere har skrevet, er Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane allerede valgt som sted for sammenstilling av vindturbinene.

Miljøvernorganisasjon: - Potensialet er stort

Miljøorganisasjonen ZERO skriver til Nettavisen Økonomi at de er svært fornøyde med at Equinor holder tempoet oppe og leverer utbyggingsplanen for Tampen-prosjektet nå. Organisasjonen mener det bør være rom for flere lignende prosjekter knyttet til norske oljeinstallasjoner i tiden framover.

- Det er viktig at norske aktører raskt kan bidra til å utvikle denne teknologien videre for å få ned kostnadene. Potensialet er stort for at dette da kan bli en løsning som både gir norsk næringsliv store muligheter og som kan kutte millioner av tonn med CO2 ved å erstatte fossil energi, sier Zero-leder Marius Holm i en kommentar.

