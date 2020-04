Equinor krisetiltak fortsetter: Kutter utbyttet med 67 prosent

Koronakrisen og stupet i oljeprisen gjør at eierne av Equinor-aksjen vil motta lavere utbytte.

– Equinor har allerede iverksatt kraftfulle tiltak for å styrke vår likviditet og finansielle robusthet. I denne ekstraordinære markedssituasjonen har vi også besluttet å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67 prosent, sammenliknet med det foreslåtte utbyttet for fjerde kvartal 2019, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor ASA, i en melding torsdag morgen.

I meldingen skriver Equinor at et utbytte på 0,09 dollar per aksje blir utbetalt for første kvartal i år. Det er 67 prosent lavere enn utbyttet fra fjerde kvartal 2019.

Et utbytte er beløpet som utbetales fra et aksjeselskap til aksjonærene - i dette tilfellet eierne av aksjer i Equinor. Normalt utgjør utbyttet en andel av selskapets overskudd, men utbyttet kan også utbetales selv om selskapet går med underskudd.

Lånte 52 milliarder kroner

Av hensyn til den norske oljegigantens forventede inntjening, planlagte kostnader knyttet til investeringer, finansieringskrav og finansiell fleksibilitet, har styret bestemt at utbyttet må reduseres, ifølge Equinor.

Den ekstraordinære markedssituasjonen og usikkerheten pekes på som grunn for det betydelige kuttet i utbyttet til eierne.

Equinor har allerede gjennomført flere grep for å takle den kombinerte olje- og koronakrisen som skyller over norsk økonomi og oljemarkedene. I tillegg til å ha suspendert det omfattende tilbakekjøpsprogrammet som selskapet startet på i fjor og kuttet kraftig i utgiftene, har selskapet lånt 5 milliarder kroner.

Lånebeløpet skal brukes til å finansiere selskapets aktiviteter generelt, skrev Equinor i en melding tidligere denne måneden. Det kan innebære tilbakebetaling av gjeld, blant annet.

Sikter mot langsiktig verdiskaping for aksjonærene

I meldingen torsdag skriver Equinor at tiltakene, inkludert det kraftige utbyttekuttet, gjøres for å styrke likviditeten og muliggjøre nye investeringer.

– Dette understøtter konkurransedyktig vekst og langsiktig verdiskaping for aksjonærene, skriver Equinor.

Kriseplanen til Equinor, som selskapet varslet i slutten av mars, innebærer store kutt i investeringene og leteaktivitet fremover:

Selskapet kutter investeringene for året med rundt 20 prosent, fra 10-11 milliarder dollar, til rundt 8,3 milliarder dollar.

Investeringene i leting etter olje og gass kuttes fra 1,4 milliarder dollar til rundt 1 milliard dollar.

Driftskostnadene skal reduseres med rundt 700 millioner dollar, sammenliknet med opprinnelige estimater.

Under forrige oljekrise, mellom 2014 og 2017, ba Equinor - daværende Statoil - eierne om å ta utbytte i nye aksjer i stedet for å tømme selskapet for kontanter. Det toårige utbytteaksjeprogrammet ble vedtatt under generalforsamlingen i 2016.

