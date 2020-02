Equinor la til ett nytt ord i presentasjonen sin: Nå tenner miljøtoppene på alle plugger

– Dette henger ikke på greip.

LONDON/OSLO (Nettavisen Økonomi): Torsdag inviterte Equinor til presse- og analytikersamling i finanshovedstaden London for å legge frem sine nyeste planer.

Til årets presentasjon hadde imidlertid et nytt ord funnet veien inn i presentasjonen, nemlig «Parisavtalen»

Oljekjempen sier nemlig nå at de skal ha «langsiktig verdiskapning» i samsvar med Parisavtalen, som fastsetter at vi skal begrense den globale oppvarmningen til under to grader.

- Grønnvasking

Klimaavtalen blir brukt som et nøkkelargument for at vi bør kutte oljeproduksjon i Norge. Equinor har imidlertid ingen planer om å redusere produksjonen, og legger i stedet opp til tre prosents vekst i olje- og gassproduksjon de neste seks årene.

Equinors ordbruk får klimatopp Arild Hermstad (MDG), tidligere leder for Framtiden i våre hender, til å reagere.

- Equinor bli aldri bærekraftig å baserer seg på vekst i olje og gass. Vi må gå i stikk motsatt retning. Vil de helt reellt være i samsvar med Parisavtalen, må de bygge om hele selskapet sitt, sier Hermstad til Nettavisen.

Arild Hermstad, nasjonal talsperson Miljøpartiet De Grønne. Foto: Magnus Ekeli Mullis (Nettavisen)

Han mener at Equinors forbilde bør være energiselskapet Ørsted, tidligere Dong Energy, som for noen år siden gikk fra å være et rent oljeselskap til å bli en verdensledende havvind-aktør.

- Det vil være i tråd med Parisavtalen. Det Equinor gjør nå, er grønnvasking av egen virksomhet, sier MDG-toppen.

Les mer: Slik kan Norge halvere utslippene på 10 år: Manglende kunnskap om elbil og dårlig kosthold står i veien

Øke produksjonen

På kapitalmarkedsdagen kunngjorde Equinor at de vil gjøre oljeproduksjonen sin klimanøytral innen 2030 (det vil si: produksjonen, ikke forbruket av olje). Samtidig annonserer de en kraftig økt satsing på fornybar energi. Det er imidlertid ikke nok, ifølge Hermstad.

- De må ha helt andre ambisjoner om å skru opp tempoet. Dette virker mer som om de er drevet at et ønske å gjøre akkurat nok med klimaproblematikken til å fortsette å forurense så mye som de har gjort, sier Hermstad.

Han spør seg hvorfor Equinor i det hele tatt byttet navn fra Statoil hvis de ikke vil gjøre mer for energien.

- Det som er trist er at de kan gjøre så utrolig mye mer. De kan stoppe leting etter olje og gass, og i stedet bruke kloke hoder og kapital på fornybar energi, særlig havvind, sier han.

Les mer: Gigantisk kutt: Rasmus Hansson skal lære deg å brette plastposer

- Fullstendig urealistisk

Han får støtte fra Silje Ask Lundberg, leder for Naturvernforbundet.

- Dette henger ikke på greip. Når Equinor gjennomfører tiltak for kutt i utslippene fra oljeproduksjonen, kommer det fortsatt utslipp fra forbruket av olje. Selskapet legger opp til økning av produksjon, selv i sårbare områder i Norge og utlandet. Dette er for dårlig, sier hun.

- Dette henger ikke på greip, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Også Lundberg mener det må mye kraftigere lut til for å oppfylle kravene i Parisavtalen.

- Skulle de gjort det, måtte det bety å kutte investeringene i olje og gass, ikke lete etter ny olje og gass, og heller ikke å delta i nye konsesjonrunder på norsk sokkel og i utlandet, sier hun.

Det samme sier Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender.

- Equinor legger opp til at det fremdeles skal brukes store mengder olje og gass helt fram til 2050. Samtidig forutsetter planene til Equinor at andre land vil kutte i sin oljeproduksjon mens de får fortsette. Dette er fullstendig urealistisk, og vil medføre uholdbart store utslipp som vil dramatisk øke faren for en oppvarming på langt mer enn to grader, sier Riise, som mener det er helt avgjørende at de samtidig planlegger for kutt i oljeutvinningen.

- Fullstendig urealistisk, sier Anja Bakken Riise om at Equinors nye plan skal være i tråd med Parisavtalen. Bakken Riise er leder i Framtiden i våre hender. Foto: Framtiden i våre hender

Les også: Staten har skrevet 1200 sider om at du må endre livet ditt - men innholdet er nesten umulig å forstå

Forsvarer Parisavtalen

Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor, sier på sin side at IEA-scenariet, som er basert på Parisavtalen, tydelig forteller at vi vil trenge veldig mye olje og gass i fremtiden.

- IPPCs rapport og IEA sier at vi trenger rundt halvparten av den oljen og gassen som verden trenger i dag. Man trenger ny olje og gass. Det kan man bestride, men det er basert på de enkelte sektorene. Man kan drømme seg bort ifra det, men virkeligheten er at mange sektorer ikke har mange måter å håndtere dette på innenfor denne tidsrammen – og da må det leveres og gjøres på en så effektiv måte som overhodet mulig, sier Sætre til Nettavisen.

- Så deres ambisjoner er i henhold til Parisavtalen?



- Det mener jeg at vi veldig trygt kan si at vi er. Det er basert på at ulike sektorer har ulikt tempo når det gjelder dekarbonisering. Flyene oppe i luften vil trenge lengre tid enn bilparken på land. Energi må man ha, og det vi gjør er avstemt i forhold til den formen for tenkning.

TRYGG: Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor sier han er veldig trygg på at selskapets nye klimaplan er i henhold til Parisavtalen, og avfeier miljøbevegelsens påstander. Foto: (NTB scanpix)

- Mange snakker om EUs nye Green Deal, og at denne er noen få steg unna å bli lovfestet. Da vil EU være lovbundet til å være karbonnøytrale i 2050 og må over på fornybar energi raskt i løpet av få år. Er ikke det en stor risiko for deres langsiktige planer?

- Vi er veldig støttende til dette. Det er viktig å få politikk som faktisk virker. Der har Europa en jobb å gjøre når det gjelder kull. Og der kommer man ikke naturgass for å gjøre den jobben. Industrisegmentet trenger også dekarbonisering, og da mener jeg at vi ikke kommer unna karbonfangst- og lagring. Det opplever jeg at blir et viktigere tema i den europeiske diskusjonen også, sier Sætre, og fortsetter:

- Vi bruker nærmere 3 milliarder kroner årlig på forskning og utvikling, og en stadig større del av det går til lavkarbonløsninger.