Equinor med svake tall, men jekker opp klimamålene: - Et veiskille

Equinor forventer å øke oljeproduksjonen med 7 prosent i år. Samtidig legger selskapet fram en omfattende klimaplan.

LONDON (Nettavisen Økonomi:) - 2019 utgjorde et veiskille for fornybarvirksomheten vår. Vi tok investeringsbeslutning for Hywind Tampen i Norge og leverte vinnende bud for utbygging av Empire Wind utenfor kysten av New York og Dogger Bank i Storbritannia, verdens største havvindprosjekt, sier konsernsjef Eldar Sætre i en pressemelding torsdag.

Mange fornybar-prosjekter kom i gang samtidig for Equinor i 2019: Prosjektene under utvikling i 2019 vil øke Equinors kapasitet for elektrisitetsproduksjon med 2,8 gigawatt, mer enn fem ganger dagens kapasitet.

Finansielt var 2019 dårligere enn året før: Equinor leverer et justert driftsresultat på 13,5 milliarder dollar for 2019. Tilsvarende resultat i fjor var 18 milliarder dollar.

Les også Rister på hodet av norsk fiasko i utlandet: Mener staten må ta grep om Equinor

Økter utbyttet

Equinor leverte rekordhøy samlet egenproduksjon på 2,1 millioner fat per dag i fjerde kvartal, opp 1 prosent fra samme periode i 2018

Equinors kontantstrøm fra drift før skatt var på 21,8 milliarder dollar i 2019, sammenliknet med 27,6 milliarder dollar i 2018.

For et år siden økte Equinor kvartalsutbyttet med 13 prosent til 0,26 dollar per aksje. I år vil styret foreslå et utbytte på 0,27 dollar per aksje.

Legger frem klimamål

- I dag setter vi nye ambisjoner på kort, mellomlang og lang sikt for å redusere våre klimagassutslipp og utvikle selskapet i tråd med Paris-avtalen. Det er en god forretningsstrategi å sikre konkurranseevne og drive endring mot en lavkarbonframtid, basert på en sterk forpliktelse til verdiskapning for våre aksjonærer, sier Sætre.

Konsernsjefen sier at Equinor vil fortsette å adressere egne utslipp i tråd med prinsippet om at utslipper betaler. Men han vil gjøre mer:

- Som en del av energibransjen må vi være en del av løsningen for å bekjempe klimaendringene og bidra til avkarbonisering, i takt med hvordan samfunnet endrer seg.

En del av planen er:

Å levere karbonnøytrale globale operasjoner innen 2030.

Vokse på en lønnsom måte innen fornybar energi og utvikle selskapet som en global leder innen havvind.

Redusere netto karbonintensitet, fra produksjon til forbruk, for produsert energi med minst 50 prosent innen 2050.