Equinor selger havvind-eiendeler for 1,1 milliarder dollar i USA

Equinor selger halvparten av prestisjeprosjektet i New York for å finansiere andre prosjekter.

Torsdag morgen skriver Equinor i en melding at de har inngått en avtale med oljegiganten BP om å selge halvparten av havvindprosjektene Empire Wind og Beacon Wind i USA.

Prisen er på 1,1 milliarder dollar. Havvind-lisensen Empire Wind ligger utenfor kysten av delstaten New York, mens Beacon Wind-lisensen ligger utenfor Massachusets.

Selskapet skriver at salget er i tråd med Equinors strategi om å sikre tilgangen til attraktive områder for store fornybar-utbygginger, for så å skape verdier ved å selge seg ned i prosjekter med høy eierandel.

NEW YORK: I 2019 besøkte statsminister Erna Solberg (H) og Equinors konsernsjef Eldar Sætre vindkraftprosjektet Empire Wind utenfor New York. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Transaksjonen med BP viser vår evne til å skape verdi gjennom utvikling av havvindprosjekter. I løpet av de siste ti årene har Equinor bygd ledende havvindekspertise. Vi har sikret tilgang til attraktive havvindområder og har utviklet en betydelig prosjektportefølje. Ved å optimalisere og ta inn nye samarbeidspartnere, kan vi realisere verdi og øke den finansielle fleksibiliteten for å finansiere ytterligere vekst, sier Pål Eitrheim, Equinors konserndirektør for nye energiløsninger.

Fakta Fakta om Empire Wind-prosjektet til Equinor ↓

Empire Wind-området strekker seg 15-30 miles sørøst for Long Island, det dekker 80.000 acre og har vanndyp på mellom 65 og 131 fot (20-40 meter). Hver turbin er forventet å ha en installert kapasitet på minst 10 MW, slik at en havvindpark på 816 MW vil ha 60-80 vindturbiner som gir strøm til mer enn 500.000 hjem. Empire Wind skal ha en betydelig infrastruktur og utbygd forsyningskjede tilgjengelig i Port of Coeymans i storbyområdet New York og i den sørlige delen av Brooklyn. Equinor vil også inngå forhandlinger med leverandører og fagforeninger i delstaten New York om en prosjektarbeidsavtale for byggevirksomheten i Empire Wind-prosjektet, og har forpliktet seg til å betale gjeldende arbeidslønn. Det forventes at prosjektutviklingen vil starte så tidlig som mulig våren 2021, med forventet bygging i 2022 og kommersiell drift fra desember 2024. Investeringsnivå på et havvindprosjekt av denne størrelsen vil typisk ligge på om lag 3 milliarder USD. Kilde: Equinor

Vil forsyne over 1 millioner hjem med strøm

Equinor skal fortsatt være operatør for begge prosjektene, og parkene vil få lik bemanning fra BP og Equinor. Sistnevnte skriver i meldingen at de håper at partnerskapet kan utvikle seg til å gjelde havvind til andre land, i et marked som er ventet å vokse enormt mye de neste 30 årene.

Kraftproduksjonen fra Beacon Wind, som har en samlet kapasitet på rundt 2,4 GW, og Empire Wind, som har en kapasitet på rundt 2 GW, vil kunne forsyne over 1 millioner hjem med strøm.

Equinor har tidligere kunngjort at de ønsker å vokse stort innen fornybar energi. Det foreløpige målet er fornybar-eiendeler på mellom 4 og 6 GW innen 2026 og 12 til 16 GW innen 2035. Mange forventer imidlertid at oljegiganten kommer med oppdaterte ambisjoner på kapitalmarkedsdagen i februar neste år.

I dag bygger Equinor ut havvind i Nordsjøen, USA og Østersjøen.

HAVVIND: Et sted mellom 60 til 80 vindmøller på høyde med ikoniske Chrysler Building skal settes opp i området, som ligger drøyt 30 kilometer syd for Long Island. Foto: Equinor

Nytt Japan-samarbeid

Onsdag inngikk Equinor en samarbeidsavtale med de japanske selskapene Jera og J-Power før det som blir Japans første storskala havvindauksjon.

– Japan har et stort potensial for å kunne utvikle et marked for havvind. Landets ambisjon er å øke andelen av fornybare energikilder fra dagens 15-16 prosent til om lag 22-24 prosent innen 2030. Dette innebærer blant annet et mål om 10 GW vindkraft for å møte landets klimaambisjoner og bli mer energiuavhengig, sa Equinors Jens Økland i en melding i går.

Japanske myndigheter ønsker utbygging på områdene Yurihonjo og Noshiro, som egner seg for bunnfaste havvindparker på henholdsvis 400 MW og 700 MW.

Svaret på om Equinor er en del av det vinnende budet, får vi sannsynligvis ikke før i slutten av 2021. Havvindparkene vil kunne komme i drift etter 2025.

