Equinor-sjefen tatt på senga av ungdommens olje-svar

Eldar Sætre tror ungdommen er mer faktabevisste: - Man kan drømme seg bort fra dem, men realiteter er realiteter.

NORDSJØEN (Nettavisen Økonomi:) Klimademonstrasjoner til tross - unge er mer positive til olje som energikilde enn tidligere. Av Klimabarometeret kommer det fram at 27 prosent av nordmenn under 30 år er oljepositive. Det er 14 prosentpoeng høyere enn for tilsvarende måling i 2016.

Equinor-sjef Eldar Sætre blir litt paff når Nettavisen Økonomi spør ham om hvordan dette henger sammen:

– Der er jeg svar skyldig. Vi prøver å forklare kompleksiteten i energisystemene og avhengigheten av at det må jobbes med mange ting. Og olje og gass, samt måten vi produserer olje og gass, er én av de tingene, sier Sætre og fortsetter:

– Jeg håper og tror at dette viser unges forståelse av kompleksiteten i dette, og at det krever mye innsats på mange plan. Det handler om energirealitetene - man kan drømme seg bort fra dem, men realiteter er realiteter. Jeg håper det er denne informasjonen som ungdommer etter hvert tar innover seg.

Totalt stiller 26 prosent av befolkningen seg positiv til bruken av olje som energikilde, opp fra 19 prosent i 2016.

ÅPNING: Equinor-sjef Eldar Sætre, statsminister Erna Solberg (H) og Sylvi Listhaug (Frp) var alle tilstede på oljeplattformen Johan Sverdrup for å markere den offisielle åpningen av feltet. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Les også: Oljegiganten gir over 900 milliarder i inntekter: - Dette er et fyrtårn

Ikke til inntekt for egen kommunikasjonsstrategi

Mens Equinor-sjefen skylder på mer faktabevisste ungdommer, peker Natur og Ungdom på store reklamekampanjer fra oljebransjen:

– Jeg tror oljenæringen kan sies å ha lykkes med kampanjene sine der de fronter norsk olje og gass som en løsning på klimaproblemet, sa leder Gaute Eiterjord til NTB tirsdag, og la til at han knapt kunne gå forbi et eneste busstopp i Stavanger uten reklame for olje og gass.

I fjor høst fikk bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass kritikk for målemetodene, eksemplene og påstandene de brukte i den omfattende reklamekampanjen «Det store bildet». Aftenposten høstet også massiv kritikk for å ha sluppet til en annonseserie fra Equinor i avisens Forklart-podkast. Equinor-sjef Sætre mener ikke at det er en årsakssammenheng mellom annonsene og svarene fra de unge.

- Betyr den økte oppslutningen om olje at dere har lyktes med deres kommunikasjonsstrategi?

- Nei, jeg tar ikke dette til inntekt for noe som helst. Men vi gjør i alle fall det vi kan for å skape et godt og realistisk bilde av utfordringene vi har. Og så jobber vi med å løse de utfordringene, ikke minst. Vi må ha flere tanker i hodet samtidig, og det er selvfølgelig veldig hyggelig dersom unge også har det, sier Sætre til Nettavisen Økonomi.

OFFSHORE: De unge er mer positive til olje som energikilde enn tidligere. Det tar ikke Equinors konserndirektør Eldar Sætre til inntekt for egen kommunikasjonsstrategi. Her fra åpningen av Johan Sverdrup 7. januar. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Tirsdag kritiserte miljøorganisasjonene Greenpeace og Naturvernforbundet Equinor og regjeringen for å åpne et oljefelt som etter planen skal produsere olje og gass fram til 2070. Til Nettavisen Økonomi sier både Equinor-sjef Sætre og statsminister Erna Solberg (H) at det slett ikke er sikkert at feltet produserer i 50 år.

- 2/3 av oljen vil være produsert i løpet av de neste ti årene. Hvor lenge dette kommer til å vare avgjør fremtiden, teknologien og hva man kan produsere. Men vi ser i et langsiktig perspektiv. Statfjord-feltet skulle egentlig ha vært nedstengt for lenge siden, men produserer fortsatt. Tiden gjør at man får tilgang til nye verktøy og ny teknologi, sier Sætre.

Les også: Statfjord A reddet jobben til Kjell (70) - nå kan den få nytt liv

- Prognosene sier at det vil være etterspørsel etter olje og gass også etter 2050. Om det da vil være lønnsomt å bygge ut etter alle klimatiltakene som har blitt gjort, det må man se på når den tid kommer. Men denne plattformen er nedbetalt etter et år eller to med produksjon, sier Solberg.

Les mer: Du må betale regningen når Equinor skal drive oljeplattformene med elektrisitet

Sætre om framtiden: - Mye mindre etterspørsel



- Men tror du at det er etterspørsel etter olje og gass om 50 år?

- Det vet jeg ikke. Etterspørsel blir mye mindre enn i dag. Det er den nødt til å bli. Jeg tror sammensetningen av etterspørsel kommer til å være veldig annerledes. Mye kommer til å gå til materialer og ting som ikke går gjennom forbrenningsprosesser, sier Sætre og legger til_

- Vi kommer til å se karbonfangst og lagring i en helt annen skala enn i dag. Kanskje også større hydrogenproduksjon.

Ifølge Klimabarometeret slutter 54 prosent av befolkningen opp om at Norge bør fortsette å lete etter olje og gass i samme grad som i dag. Det er en økning fra 16 prosent i 2015 og 19 prosent i 2016.

Samtidig er det overveiende enighet om at oljeindustrien bør gå fra å produsere olje og gass til å produsere mer fornybar energi. 64 prosent mener at dette bør gjøres selv om det vil gå på bekostning av inntjeningen. 57 prosent mener dette selv om det går på bekostning av arbeidsplasser.

- Det er mange spennende tiltak som går på CCS (karbonfangst- og lagring, journ. anm) og hydrogenproduksjon fra naturgass for eksempel. Det kan godt tenkes at olje- og gassnæringen og den teknologien vi har nå kan bli en viktig del av fremtidsteknologien fra 2030 og senere. Men da må vi sørge for å knekke de kodene som gjør at vi får ned klimautslippene, sier statsminister Solberg.

Les mer: Aner vi en ny EU-kamp om olje?