Equinor spurte om de kunne få sponse FNs klimatoppmøte – nå legger de seg flate

En ansatt i Equinor tok kontakt med britiske myndigheter for å høre om muligheten for å sponse FNs klimatoppmøte i Glasgow neste år. Foto: Carina Johansen (NTB)

Equinor spurte i fjor hvor mye penger som trengtes for at selskapet fikk sponse FNs klimatoppmøte. Nå sier selskapet at eposten ikke skulle ha vært sendt.

«Hvis jeg skulle spurt deg, omtrent, hvor mye penger vil dere ha av oss, for hva, og med hva slags synlighet for oss?», skrev en Equinor-ansatt i en epost til britiske myndigheter i oktober i fjor, ifølge E24. Temaet var FNs klimatoppmøte, som britene arrangerer i Glasgow i 2021. I emnefeltet til Eposten står det «COP26», som er forkortelsen for det kommende klimatoppmøtet, og er sendt til det britiske departementet for næringsliv, energi og industri. Les også: Gigantisk klimaprosjekt slaktes: – Vanvittig pengesløseri uten klimaeffekt I eposten skriver den Equinor-ansatte at selskapets engasjement under klimatoppmøtet skal diskuteres i styret i Equinor. Det var organisasjonen Culture Unstained , som jobber med å få slutt på at selskaper som driver med fossil energi, sponser kulturarrangementer, som først omtalte eposten. Organisasjonen skriver også at oljeselskapene BP og Shell har vært i samtaler med britiske myndigheter om samarbeid i forbindelse med klimatoppmøtet. Også The Guardian skriver om oljeselskapenes kontakt med myndighetene. Les også: Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kroner er brukt i Angola Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, sier til E24 at eposten ikke skulle vært sendt. – Vi har ingen planer om å sponse COP26. Det ble sendt en epost i fjor, og den reflekterer ikke vårt syn på dette. Vi har verken tatt det videre, eller har nåværende planer om sponsing, sier Haaland. (©NTB)