Equinor-toppen om coronaviruset: – Overrasket

Spredningen av viruset ryster oljeselskaper verden over. – Den psykiske delen og markedsreaksjonen kommer gjerne litt foran den fysiske, sier Eldar Sætre.

LONDON (Nettavisen Økonomi:) Flere av verdens største oljeprodusenter har fått kjenne på konsekvensene av coronaviruset. I Kina, verdens største oljeimportør, har den daglige olje-etterspørselen falt 20 prosent på kort tid.

Det tilsvarer omtrent hele Italia og Storbritannias etterspørsel til sammen.

Reiserestriksjoner er sett på som den største grunnen til at behovet for olje er mindre enn normalt i Kina.

– Umiddelbart så blir man litt overrasket. Men når man begynner å se nærmere på det, så er det klart at viruset kan ha ganske stor betydning. Den psykiske delen og markedsreaksjonen kommer gjerne litt foran den fysiske. Men dette har virkelig potensiale til å påvirke etterspørselsiden, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre, som åpnet talen sin på oljegigantens kapitalmarkedsdag med å si at viruset var en påminnelse på et av mange utfordringer verdenssamfunnet står overfor.

Viruset har smittet over 28.000 mennesker i over 20 land, og totalt er 563 mennesker døde etter å ha blitt smittet.

Equinor har Kina-avtale

Oljeprisen har reagert på spredningen av coronaviruset med å falle fra stabilt over 60 dollar fatet til under 55. Torsdag kveld var oljeprisen på 54,60. Som en stor oljeprodusent, rammer lavere oljepriser Equinor hardt.

– Ja, så spørs det hvor lenge det varer, sier Sætre til Nettavisen Økonomi.

I 2017 inngikk daværende Statoil, nå Equinor, en avtale med den kinesiske oljegiganten Sinopec, Asias største oljeraffineri. Avtalen skulle ha stor betydning for Equinors fremtidige salg av olje til Kina, noe som så langt har vist seg å være delvis rett: Den første oljen fra Equinors flaggskip Johan Sverdrup, som hadde oppstart i oktober, ble faktisk sendt til Kina og Sinopec.

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg har ikke noen oversikt over det, svarer konsernsjef Sætre, mens han ser spørrende på Equinors kommunikasjonssjef.

Heller ikke etter en runde internt får Equinor oppklart hvorvidt konsernet har vært i dialog med den kinesiske giganten om virusutbruddet.

Equinor-sjef Eldar Sætre åpnet talen sin i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag med å si noen ord om coronaviruset. Foto: Alastair Grant (AP)

Sinopec har redusert mengden olje raffineriet prosesserte med 600.000 fat per dag. Totalt importerer Kina normalt 14 millioner fat olje hver dag.

– Så viruset har ikke påvirket dere utover oljeprisfallet?



– Vi har jo folk i Kina, men ikke noen stor organisasjon. Vi er en stor aktør i oljemarkedet, så vi blir jo påvirket på kundesiden. Vi er på vakt og følger med, men det har ikke skapt noen problemer når det gjelder våre operasjoner og aktivitetene våre, sier Sætre.

Nei til OPEC-kutt

Oljekartellet OPEC, organisasjonen for verdens størst oljeprodusenter, har allerede diskutert kutt som følge av utbruddet og spredningen av coronaviruset. Flere av organisasjonens medlemsland, inkludert OPECs de facto leder Saudi-Arabia, ønsket produksjonskutt.

Torsdag satte imidlertid Russland, som er en del av OPEC+, foten ned – de ønsket ikke å bli med på å kutte utover kuttene som allerede har blitt avtalt, ifølge Wall Street Journal. OPEC-landene diskuterte hvorvidt de skulle kutte i oljeproduksjonen i tre dager.

Ifølge Wall Street Journal støttet Saudi-Arabia kutt på 800.000 til 1 million oljefat per dag for å stramme opp oljemarkedet og hindre overflødig olje. Men til tross for at Saudi-Arabia strakk seg til å kun kutte 600.000 fat per dag, sa Russland fortsatt nei. Den russiske delegasjonen mente det var for tidlig i spredningen til å si hvorvidt fallet i etterspørsel ville vedvare.

